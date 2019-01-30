Bariyerlere ok gibi saplandı! Acı içinde kurtarılmayı bekledi

Bursa'da seyir halindeki otomobile arkasından gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç bariyerlere ok gibi saplandı. Bariyerlere saplanan otomobilde sıkışan sürücü, BAKUT ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.