Başak burçları dikkat! Araştırmalar en büyük zaaflarından gizli alışkanlıklarına kadar ortaya çıkardı 

Yapılan bazı araştırmalar bazı burç gruplarının bazı konularda daha fazla öne çıktığını gösteriyor. Başak burçları da bu konudan nasibini almış durumda. Özellikle bazı davranış grupları ve meslekler, hangi burçlara daha fazla çekildiklerine dair oldukça ilginç veriler mevcut. İşte bu burcun zaafları ve güçlü yönleri…

AŞKTAKİ EN BÜYÜK ZAAFLARI: AKREPLER!

Dünyanın dört bir yanından yapılan eşleşme verileri, Başak burcunun özellikle Akrep burçlarından vazgeçemediğini ortaya koyuyor. Toprak grubunun temsilcilerinden olan Başak, kök salmaya olan isteğini su grubunun temsilcisi Akrep’te buluyor. Özellikle güven, sadakat, tutku ve derinliği aynı anda bulabildikleri bu burç, aradıkları aşkın izlerini taşıyor.

Hem farklı yönleri hem de benzer taraflarıyla birbirlerini tamamlayan bu iki burç, kolay güvenmeseler de karşı tarafı uzun süre derin analiz süzgeçlerinden geçiriyorlar. Fakat eylemleri farklı şekilde ortaya çıkıyor; Başak düzeni ilmek ilmek işlerken Akrep duygularıyla bu ilmekleri adeta çeliğe dönüştüren bir güç sunuyor. Böylece bu ikilinin ilişkisi de yakınlığın ve kopmaz bağların bir reçetesi haline geliyor.

BAŞAK ERKEĞİ FLÖRT UYGULAMALARINDA ZİRVEDE!

Çağımızın en çok kullanılan uygulamalarından biri; flört uygulamaları! Biz ne kadar güvenilir olduğunu, doğru kişi bu şekilde bulunur mu gibi konularda tartışadururken, Başak erkekleri bu konuda çoktan adımı atmış gibi görünüyor.

Yapılan bir araştırma 517 bin 939 kullanıcı ve 28,3 milyon beğeninin sonucunda en fazla “beğeni” gönderen grubun Başak erkekleri olduğunu gösterdi. Seçici olmalarıyla çelişkili gibi görünse de aslında seçenekleri “ayrıntılı şekilde” inceleme istekleri nedeniyle doğru kişiyi bulmanın bir aracı haline getirmiş durumdalar.

İNSANLARI ÖZELLİKLE DE 'BAŞAKLARI' EN İYİ TATİLDE TANIRSINIZ!

Yapılan bir başka araştırmada en fazla ekstra bagaj tercihinin Başak burçları arasında olduğu tespit edildi. Her ihtimali önceden hesaplamak zorunda hissettikleri kontrolcülükleriyle adeta evleri yanında taşıyorlar.

Kişisel bakım ürünlerinden teknolojik cihazlarına her ayrıntıyı yanında taşımak isteyen bu burcun insanlarının en büyük seyahat çantalarına sahip olduğu artık istatistiki bir veri olarak elimizde bulunuyor.

AŞKI DA PROFESYONEL YAŞIYORLAR!

Profesyonel tercihlerle ilgili yapılan araştırmalarda Başak burçlarının özellikle finans sektöründe öne çıktığı görülüyor. Bu seçim Zodyak’ın “en analitik” burcu için hiç de şaşırtıcı değil. Hesaplama, bütçe yönetimi ve tasarruf, yatırım gibi alanlardaki yatkınlıkları adeta doğuştan gelen bir yetenek.

Fakat daha önemli ayrıntı bu profesyonellikleri buzdan bir dağ gibi değil, aynı zamanda duygularının da kalesi haline geliyor. Bir anket sonucuna göre; ofis aşklarında da en çok onlar çıkıyor. Başak burçlarının yüzde 55’i hayatında en az bir kez iş yerinde romantik bir ilişki yaşamış.