Başak Cengiz kimdir? Başak Cengiz neden öldü, katili kim?

Başak Cengiz'in kim olduğu merak edilirken ölüm sebebi de araştırılıyor. İstanbul Ataşehir'de sokakta yürüyen Başak Cengiz, tanımadığı bir adamın saldırısına uğradı. Peki Başak Cengiz kimdir?

BAŞAK CENGİZ KİMDİR?

Mimar olduğu bilinen Başak Cengiz, sokak ortasında tanımadığı bir adam tarafından öldürüldü. İstanbul Ataşehir'de sokakta yürüyen Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz'un samuruay kılıçlı saldırısına uğradı. Genç kadının hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada tepkiler yükseldi.

BAŞAK CENGİZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Olay Barbaros Mahallesi'nde dün akşam bir sitenin önünde gerçekleşti. Sokakta yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ B'nin (27) kılıçlı saldırısına uğradı. Aynı sitede oturduğu öğrenilen Cengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Olay mevkiine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Cengiz, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli Can Göktuğ B, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Şüpheli, savcılıkta verdiği ifade sorasında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Göktuğ B, hakimlikteki ifadesinde, olay günü sinirli ve moralinin bozuk olduğunu, bir anlık öfkeyle istemeden yaptığını, daha kolay olduğu için ise bir kadını öldürmeyi tercih ettiğini söyledi. Şüpheli, Başak Cengiz'i tanımadığını, olayda kullandığı kılıcı çantasında taşıdığını, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüğünü ve çantasındaki kılıcı çıkartarak 4 defa sapladığını hatırladığını anlattı. Sonrasında eve gittiğinde üzüntüsü ve moral bozukluğunun geçtiğini, normalde böyle bir insan olmadığını, kendisine şaşırdığını ve pişman olduğunu söyledi.

Şüphelinin annesi ve avukatı Ayşe Nejla Yomralıoğlu ise müvekkilinin 14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü, verilen ilaçları düzenli olarak kullandıramadıklarını, son 2-3 senedir de tedaviyi reddettiğini ve kendisiyle görüşmediğini kaydetti.

Avukat Yomralıoğlu, Göktuğ B'nin sıkıntılarının arttığını gözlemlediğini, akıl sağlığının yerinde olmadığını, bu sebeple CMK 74. maddesinin uygulanıp, şüphelinin gözlem altına alınarak tedavisinin yapılmasını talep etti.

Nöbetçi Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği de, şüphelinin üzerine atılı suçu ikrar etmesi ve yeterli delillerin bulunması nedeniyle Can Göktuğ B'nin tutuklanmasına hükmetti.



