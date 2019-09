Başından darbe aldı! Her sabah 11 Haziran diye uyanıyor

Illinois eyaletindeki Monmouth şehrinde yaşanan olayda Riley Horner adlı genç kız, 11 Haziran’da katıldığı bir konserde sanatçının sahneden izleyicilerin üzerine atladığı bir sırada başına darbe aldı.

Darbenin yarattığı travma sonucu Horner’ın hafızasının iki saat gibi zaman dilimlerinde ‘resetlediği’ belirtildi.

Genç kızın annesi Sarah Horner yerel televizyon kanalı WQAD’ye yaptığı açıklamada, Riley’nin geçen hafta amcasını kaybettiğini, bunu her sabah ona tekrar anlatsalar bile amcasının öldüğünü hatırlamadığını söyledi.

Schoolgirl Riley Horner wakes up every morning thinking it is June 11, until her calendar on her door tells her otherwise @newscomauHQ https://t.co/Z1JI8A8eJZ