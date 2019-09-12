Başından darbe aldı! Her sabah 11 Haziran diye uyanıyor

Illinois eyaletindeki Monmouth şehrinde yaşanan olayda Riley Horner adlı genç kız, 11 Haziran’da katıldığı bir konserde sanatçının sahneden izleyicilerin üzerine atladığı bir sırada başına darbe aldı.

Darbenin yarattığı travma sonucu Horner’ın hafızasının iki saat gibi zaman dilimlerinde ‘resetlediği’ belirtildi.

Genç kızın annesi Sarah Horner yerel televizyon kanalı WQAD’ye yaptığı açıklamada, Riley’nin geçen hafta amcasını kaybettiğini, bunu her sabah ona tekrar anlatsalar bile amcasının öldüğünü hatırlamadığını söyledi.

Schoolgirl Riley Horner wakes up every morning thinking it is June 11, until her calendar on her door tells her otherwise @newscomauHQ https://t.co/Z1JI8A8eJZ — Rebekah Scanlan (@rebekahscanlan) September 11, 2019

HER 2 SAATTE ALARMI ÇALIYOR

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Okulda da zorlanan genç kızın, aldığı notlara bakmak ve sınıf arkadaşlarına yetişebilmek için her iki saatte bir alarm kurduğu belirtildi. Dolabının şifresini de hatırlayamayan Riley’nin eşyalarını bütün gün yanında taşıdığı kaydedildi.

Riley’ye beyin sarsıntısı teşhisi konsa da doktorlar bu semptomlara neyin yol açtığından tam olarak emin değil. MR’da ya da tomografide beyin kanaması ve tümör gibi belirtilere de rastlanmadı. Ancak doktorlar yaralanmayı takip eden altı ay içinde herhangi bir tedavi bulunmazsa genç kızın kısa süreli hafızasında kalıcı hasar oluşmasından endişe ediyor.