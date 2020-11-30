Başını kedi tırmalama tahtasına sıkıştıran çocuğun yardımına itfaiye koştu

Geçen hafta itfaiyeciler Amerikalı anneden çok tuhaf bir telefon aldı. Ne yanan bir bina, ne kilitli bir kapı ne de ağaca sıkışmış bir kedi ihbarı vardı. Bu kez itfaiyeciler kafası kedinin tırmalama tahtasına sıkışan bir çocuğun yardımına koştu.

'EVE NASIL GELDİĞİMİ BİLMİYORUM!'

32 yaşındaki anne şöyle konuştu: 'Ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok çok şaşırdım. O bir çocuk, bu yüzden her şeyle ilgileniyor! Bir şey almak için garaja gittim ve çığlık sesleri oraya kadar geliyordu. Ortanca çocuğum kardeşinin kafasının sıkıştığını söyledi nasıl eve geldiğimi hatırlamıyorum. Kafası sıkışmıştı ve çıkartamadım aklıma itfaiyeyi aramak geldi. İtfaiye gelene kadar diğer iki çocuğum kardeşini sakinleştirmeye çalıştı. Biri telefondan sevdiği bir videoyu açtı diğeri sakinleşmesini söyledi. İtfaiyeciler geldi ve 'biri mi sıkıştı?' diye sordu, ben de onları yatak odasına getirdim ve hemen gülmeye başladılar. Neyse ki, tüm çile 10 dakika içinde sona erdi ve normal olarak hayata dönebildik.'

Cynthia ekledi: 'Tırmalama direği platformlardan oluşuyor, bu yüzden gerçekten dört katlı bir kedi oyun alanı, ama şaşırtıcı olmayan bir şekilde kargaşa sırasında dört kediden hiçbirini görmedik!'

