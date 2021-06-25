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Başkentte Kovid-19'la mücadelede 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı

25.06.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı.

Başkentte Kovid-19'la mücadelede 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı

Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen 18-24 yaş arasındakiler, Kovid-19 aşısının birinci dozunu oldu.

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"AŞILAMALAR BİR AN ÖNCE OLSUN Kİ ÜNİVERSİTELER AÇILSIN"

20 yaşındaki Alper Polat aşı olurken hiç acı hissetmediğini ve herhangi bir sıkıntı yaşamadığını söyleyerek, "Aşılamalar bir an önce olsun ki üniversiteler açılsın. Uzaktan eğitim bizi çok zorladı. Bence herkesin aşılanması şart. Başka türlü Kovid-19'un geçmesini sağlayamayız. Üniversitelerin açılması için, eğitimin daha iyi olabilmesi için aşılanmak şart." dedi.

"AYLARCA BU ANI BEKLEDİK"

22 yaşındaki Derin Çolak da internet üzerinden randevu almasının ardından geldiği hastanede aşısının hızlıca yapıldığını belirterek, aşı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gençlere aşı olmalarını tavsiye eden Çolak, "Herkes ne kadar çabuk aşı olursa o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Aylarca bu anı bekledik ve gelip aşımızı olduk." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ankara koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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