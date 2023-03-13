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Kaliteli ses deneyimi sunan her bütçeye ve beğeniye uygun kulaklık modelleri

10.03.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik ve podcast dinlemek, film izlemek, oyun oynamak, telefon görüşmesi yapmak için kaliteli ses deneyimi sunan bir kulaklık olmazsa olmaz. İster evde ister ofiste ister seyahatte isterseniz de sporda, kısacası her anınızda yanınızda olacak kaliteli bir kulaklık arıyorsanız doğru yerdesiniz. Birçoğu indirimde olan ve her biri çok sevilen kulaklık modellerini sizin için seçtik. İşte detaylar!

Kaliteli ses deneyimi sunan her bütçeye ve beğeniye uygun kulaklık modelleri

Piyasadaki binlerce kulaklık içinden her ihtiyaca, beğeniye ve bütçeye uygun kulaklık bulmak mümkün. Sizin için kaliteli ses deneyimi sunan kulaklıkları derledik. Bir kısmı da şu an indirimde olan ve her biri en beğenilenler, en çok satanlar listelerinde yer alan kulakiçinden kulaküstüne, bluetoothludan kabloluya kadar farklı modellerdeki kulaklıkları gelin keşfedelim.

1. Sony INZONE H7 Kablosuz Gaming Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-03-10T133806.759

Kullanıcı yorumları

  • "Ses kalitesi bir oyun kulaklığı için çok iyi ve kablosuz olması da."

  • "Birçok oyun kulaklığım vardı ama bunlar kesinlikle benim favorim, uzun ömürlü bir batarya ile yüksek veya düşük ses seviyesinde harika iş çıkarıyor."
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2. Pioneer SE-MJ722T-T Bassstarker Stylischer on-Ear-Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-03-10T134044.422

Kullanıcı yorumları

  • "Gerçekten kaliteli. Ayrıca özenilerek hazırlanmış bir paketi var. Tasarımı ve rengi çok hoş. Ses kalitesi bizim için fiyatına göre bayağı iyi geldi. Temiz sesleri var, ekolayzır uygulanmış gibi derinden ya da cızırtılı ses yok, sesler gayet temiz. Bası güzel. Kutusundan bir sürü kitapçık çıkıyor. Bu ürün, müşteriyi düşünerek hazırlanmış bir ürün. Bu, önemsenmesi gereken bir detay bence.

  • "10 numara cihaz."

  • "Uygun fiyata ve çok kaliteli."
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3. Sony MDR-ZX110AP Kulak Üstü Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-03-10T134736.735

Kullanıcı yorumları

  • "Sesi gayet kaliteli ve ses seviyesi yeterli. Fiyat performans ürünü."

  • "Kızım kullanıyor gayet kaliteli ve memnun. Katlanması da güzel yer kaplamıyor."
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4. Rode NTH-100 Profesyonel Kulak Üzeri Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-03-10T134604.766

Kullanıcı yorumları

  • "Rode firmasının ilk kulaklığı ve ömür boyu garanti verdiği kulaklık. Amazon'un kusursuz ve kaliteli teslimatı ile sorunsuz bir alışveriş oldu. Teşekküler, düşünmeden alın bence."

  • "Her bir kuruşuna değer. Gerçekten hiç düşünmeden alınabilecek profesyonel bir kulaklık. Kalite, konfor, estetik hepsi bir arada."
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5. JBL Quantum 300 Gaming Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-03-10T134424.839

Kullanıcı yorumları

  • "Alalı bir saat oldu ve Xbox'ta gerekli ayarları yaptıktan sonra canavar gibi oyun oynuyorum."

  • "Ses kalitesi beklentimin çok üstünde. Çok iyi."
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6. Apple AirPods 3. Nesil ve Lightning Şarj Kutusu

Adsız tasarım - 2023-03-09T164040.844

Kullanıcı yorumları:

  • "Garantisi, kulaklığı kullanmaya başladığım gibi iki yıllığına başladı. Ürün orijinal gönül rahatlığıyla alabilirsiniz."

  • "Ses kalitesi gerçekten muazzam."
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7. Bluedio Kablosuz Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-03-10T134902.745

Kullanıcı yorumları

  • "Bu kulaklıkları çalışırken kullanmak amacıyla aldım ve gerçekten çok memnunum."

  • "Tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim."
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8. SoundPEATS Air3 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-01-02T112055.322

Kullanıcı yorumları:

  • "Teslim hızı ve ürün kalitesi harika!"

  • "Kulaklık ses seviyesi çok iyi. Yüksek seviyede ses veriyor. Baslar ve tizler gayet tatmin edici. Farklı müzik ve ekolayzır ile test ettim çok iyi. Konuşma olarak araç trafiği olan bir ortamda karşı tarafa ses iletimi güzel. Ergonomi olarak kulakta yokmuş gibi ve boyutları gayet makul. Alacaklara tavsiye ederim."
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9. JBL Tune 560BT Wireless Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-01-02T112809.314

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürün 24 saat içinde teslim edildi. Kaliteli ve sesi tatmin edici. Sonuçta JBL markası güvenerek alabilirsiniz."

  • "Ses kalitesi süper. Baslar canavar. JBL genelde seste çok başarılı. Pil inanılmaz 35 saat yardırıyor. "
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10. Anker Soundcore Life Q30 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-01-02T113659.257

Kullanıcı yorumları:

  • "Kullanmaya başlayalı bir hafta oldu ve her şeyinden çok memnunum. Öncelikle ses kalitesi normal bir dinleyici için oldukça temiz ve kaliteli, her tür müzik dinliyorum metal, pop, rap."

  • "Kulak üstü kulaklıklar içinde fiyat performans ürünü diyebilirim. Malzeme kalitesi, ses kalitesi, uygulama desteği, taşıma çantası ve aux kablosu, her bir parçası ile fiyatını hak ediyor."
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11. SteelSeries Arctis 1 Kablolu Oyuncu Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-01-02T114012.352

Kullanıcı yorumları:

  • "Muadillerine göre kulak rahatlığı açısından gayet iyi."

  • "Kaliteli bir kulaklık, Steelseries gerçekten iyi bu konuda. Mikrofon kalitesi harika fakat bilgisayardaki sesler doğrudan mikrofon tarafından algılanıyor. Peace equalizer ile bu kulaklık için hazırlanmış preset'i indirerek equalizer ayarı yapabilirsiniz. Daha doğal bir ses elde edilebilir. Kablo uzunluğu pc için mikrofon kulaklık ayırıcı sayesinde üç metreyi bulmuş. Kısaca fiyatını hak eden bir kulaklık."
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12. Sony WH-CH510 Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-01-02T114315.312

Kullanıcı yorumları:

  • "Fiyatına göre gayet güzel."

  • "Sony kalitesinden vazgeçmiyorum, 20 yıldır. Sesi gayet kaliteli yansıtıyor ve kulağı da sıkmıyor taktığınız zaman. Şarjı ilklerde bir hafta gidiyordu, şu an 5-6 gün gidiyor tek şarjda."
Ürünü İncele

13. Apple MMTN2TU/A Lightning Konnektörlü EarPods Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-01-02T114512.260

Kullanıcı yorumları:

  • "Bu paraya alacağınız herhangi bir kablosuz kulaklıktan kesinlikle daha iyi bir ses ve mikrofon kalitesi var, şarj derdi yok.Tek eksiği fazla narin, biraz dikkatli kullanılması gerekli."

  • "Muhteşem tavsiye ederim. Hızlı teslimat ve güvenli paketleme için teşekkürler."
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14. Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Siyah Kablosuz Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-01-02T114809.279

Kullanıcı yorumları:

  • "Dört aydan fazladır kullanıyorum gayet memnunum."

  • "Mikrofonu test ettim hem sessiz ortamda, hem dışarıda. Geri dönüşler pozitif, anlaşılır oldu. Fiyat performans olarak öneririm arkadaşlar."
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15. Gamepower JIN Rainbow 7.1 Surround Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı

Adsız tasarım - 2023-01-02T115046.308

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürün fiyatının hakkını veriyor. Bu fiyat bareminde alınabilecek bir ürün. Kablo üzerinde bulunan tuşlarla mikrofon, ses, ışıklandırma gibi özellikler açılıp kapanması güzel terletme az da olsa yapıyor."

  • "Tam fiyat performans ürünü. Benim için tek eksisi, padlerin derinliğinin az olması. Kulağınız iç kısma değiyor ve zamanla ağrı yapabiliyor. Pad kısımları biraz daha derin olmalıydı."
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16. Jabra Elite 2 Kulak İçi Bluetooth Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-01-02T115526.439

Kullanıcı yorumları:

  • "Jabra'nın düşük model bir kulaklığı olmasına rağmen ses konusunda gayet başarılı, özellikle basslar muazzam."

  • "Ürün kalite olarak fiyatının üzerinde sakın kaçırmayın. Ve tabii ki Amazon kalitesi, muhteşem kargolama. Teşekkürler."
Ürünü İncele

17. JBL C100SI Kulakiçi Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-01-02T113016.265

Kullanıcı yorumları:

  • "Daha önce de uzun süre kullandığım bir kulaklıktı kesinlikle bir fiyat performans ürünü. Ses kalitesi yeterli seviyede. Hızlı gönderim için Amazon’a teşekkürler."

  • "Harika ve çok dayanıklı. Alalı bayağı oldu hala sorun yaşamadım."
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18. Apple AirPods (2.Nesil) ve Kablolu Şarj Kutusu

Adsız tasarım - 2023-01-02T113213.400

Kullanıcı yorumları:

  • "Tam beklediğim gibi. Verilen tahmini süreden bir gün önce teslim edildi."

  • "Kulağa rahat oturuyor, uzun süre kullanımda rahatsız etmiyor ses ve bağlantı kalitesi çok iyi. Çok fazla kullanmıyorum ondan mı bilmiyorum ama çok sık şarj etmeme gerek kalmıyor."
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19. Haylou T15 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-01-02T111220.379

Kullanıcı yorumları:

  • "Haftada bir, hatta 15 günde bir kere şarj ederim gibi duruyor. Sesi en yüksekte bence tatmin edici boyutta ayrıca dokunmatikleri gayet iyi çalışıyor. Kulaktan kolay kolay düşeceğini zannetmiyorum."

  • "Tam bir fiyat performans ürünü. Pişman olmadım, tavsiye ederim. Bas başarılı sıradan bir dinleyici için. Kulak içine tam oturuyor, unutuyorum hafif."
Ürünü İncele

20. 1MORE OMT AirFree TWS Bluetooth Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-01-02T115702.272

Kullanıcı yorumları:

  • "10 gündür kullanıyorum Gayet memnunum."

  • "Üründen memnunun. Eğer kulağınıza uygun başlığı seçerseniz zıplasanız dahi düşmüyor. "
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