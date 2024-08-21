Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı 'Tam Bir Centilmen' filminin fragmanı paylaşıldı! Sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu

Yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın üstlendiği, senaryosunu ise Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı 'Tam Bir Centilmen' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği 'Tam Bir Centilmen' filminin oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Haki Biçici, Nazlı Bulum ve Şenay Gürler gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Netflix'in resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından filminin fragmanı, "Mesele centilmenlik, para değil. Tam Bir Centilmen 26 Eylül'de sadece Netflix'te." notuyla paylaşıldı.

Mesele centilmenlik, para değil. Tam Bir Centilmen 26 Eylül'de sadece Netflix'te. pic.twitter.com/CmaomrFn8f — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) August 21, 2024

TAM BİR CENTİLMEN FİLMİNİN KONUSU

Dışarıdan bakıldığında Saygın, lüks ve parıltılı dünyada kendine yer edinmiş bir adamdır. Şehirdeki çoğu insan ona zengin kadınların gözdesi, baştan çıkarıcı ve duygusuz bir avcı olarak bakar. Ancak bu görünüşün ardında bambaşka bir gerçek saklıdır. Saygın, her kadına istediklerini, belki de içten içe arzuladıkları ama dile getirmeye çekindikleri duygusal tatmini sunan bir adamdır. Onlara kendilerini özel, değerli ve önemli hissettirmek onun işidir; fakat Saygın'ın asla kendine sormadığı bir soru vardır: Kendi mutluluğum nerede? İşte bu soru, genç ve saf Nehir ile tanışmasıyla aklına girer ve özenle kurduğu tüm dengeler ve hayatı alt üst olur.