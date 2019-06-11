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"Batı Şeria'daki politikamızda değişiklik yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 02:13 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın, İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak etme hakkı olduğu yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak ABD'nin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlere yönelik pozisyonunun değişmediğini belirtti - Ortagus, Büyükelçi Friedman'ın ABD politikası ile çatışan açıklamaları sebebiyle herhangi bir disiplin cezası almayacağını söyledi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın, İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak etme hakkı olduğu yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak "Batı Şeria'daki politikamızda değişiklik yok." dedi.

Sözcü Ortagus, Bakanlık'ta düzenlenen basın brifinginde soruları yanıtladı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman'ın hafta sonu The New York Times gazetesine verdiği röportajda, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı" olduğu ifadesine ilişkin bir soru üzerine Ortagus, "ABD'nin yerleşimlere yönelik pozisyonu değişmedi. Batı Şeria'daki politikamızda değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

ABD, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini tanımıyor ve söz konusu yerleşimleri, iki devletli çözüm sürecine aykırı görüyor.

Öte yandan Ortagus, Büyükelçi Friedman'ın ABD politikası ile çatışan açıklamaları sebebiyle herhangi bir disiplin cezası alıp almayacağı sorusu üzerine, öyle bir planlarının olmadığını belirtti.

- İsrail’e yakınlığı dikkati çekiyor

Bu açıklamasıyla İsrail'in, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak planına açıkça destek olacağını ortaya koyan Friedman, İsrail’e yakınlığıyla dikkati çekiyor.

Yahudi asıllı olan Friedman, seçim kampanyası boyunca ABD Başkanı Donald Trump'a, İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. Trump’ın İsrail’e büyükelçi olarak atadığı Friedman, Batı Şeria’ya yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına destek vermişti.

Friedman, bir dönem İsrail'de yayımlanan Yahudi yerleşim birimi yanlısı siyonist Arutz Sheva ve sağcı Jerusalem Post gazetelerinde de köşe yazarlığı yapmıştı.

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunurken, söz konusu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

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