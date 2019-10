Batı Yakası Hikayesi cephesinden haberler var

Twentieth Century Fox sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweetle, Steven Spielberg’ün heyecanla beklenen yeni jenerasyon West Side Story'nin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Duyuruda filmin setinden birkaç kare de paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda usta yönetmen Spielberg’ün bir notu yer alıyor. Notta; "Bu, öncülü olmayan bir yolculuk oldu: dünyanın en iyi müzikallerinden birinin öyküsü ve şarkılarıyla neşeli, çarpıcı, hareketli, sınırsızca şaşırtıcı bir macera. 'West Side Story'yi Flatbush'tan Fort Tryon Park'a, New York'un dört bir yanında çektik. Şehir bize güzelliğini ve enerjisini ödünç verdi ve çok kültürlü, çok yönlü ruhuna derinlemesine çekildik." diyor.

