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Batı Yakası Hikayesi cephesinden haberler var

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SİNEMA TV  | 03.10.2019 16:49 | Son Güncelleme

Steven Spielberg imzalı West Side Story'nin çekimlerini tamamlandı.

Batı Yakası Hikayesi cephesinden haberler var

Twentieth Century Fox sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweetle, Steven Spielberg’ün heyecanla beklenen yeni jenerasyon West Side Story'nin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Duyuruda filmin setinden birkaç kare de paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda usta yönetmen Spielberg’ün bir notu yer alıyor. Notta; "Bu, öncülü olmayan bir yolculuk oldu: dünyanın en iyi müzikallerinden birinin öyküsü ve şarkılarıyla neşeli, çarpıcı, hareketli, sınırsızca şaşırtıcı bir macera. 'West Side Story'yi Flatbush'tan Fort Tryon Park'a, New York'un dört bir yanında çektik. Şehir bize güzelliğini ve enerjisini ödünç verdi ve çok kültürlü, çok yönlü ruhuna derinlemesine çekildik." diyor.

Tony rolü için Tam Gaz filminin yıldız oyuncusu Ansel Elgort, Anita rolü için Ariana DeBose, Bernardo rolü için David Alvarez, Bernardo'nun kız kardeşi Maria rolü için Rachel Zegler ve Chino rolü için ise Josh Andrés Rivera filmin başrollerini oluşturuyor. Filmin kadrosunda Rosalia olarak Ana Isabelle, Lieutenant Schrank olarak Corey Stoll ve Memur Krupke olarak Tony ödülü adaylığı bulunan Brian d’Arcy James yer alıyor. Orijinal filmde Anita'yı canlandıran Rita Moreno ise bu kez Valentina rolünde karşımıza çıkacak.

Romeo ve Juliet'ten ilham alan West Side Story’nin orijinal filmi 1961 yılında izleyicilerle buluşmuştu. Merakla beklenen film ülkemizde 17 Aralık 2020 tarihinde sinemalarda gösterime sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
West Side Story Steven Spielberg Ansel Elgort

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