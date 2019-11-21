Batık gemi denizden çıkarıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 2004 yılında batan kuru yük gemisinin su altında kalan kısmı, dalgıçlarca kaynakla kesilip, parçalara ayrılarak, denizden çıkarıldı.

Türkiye bandıralı, 'Ahsen' isimli kuru yük gemisine, yanaştırıldığı Ereğli Limanı'nda, firmanın borçları nedeniyle 2003 yılında haciz işlemi yapıldı. 54 metre boyunda, 8 metre 90 santimetre genişliğinde olan, 713 grostonluk kuru yük gemisi, 23 Ocak 2004'te olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenerek, Uzunkum Caddesi'ndeki sahil bandında karaya oturdu. Geminin batan kısmı, vinçle çıkarılmaya çalışıldı. Güvertesinin tamamen kumla dolması nedeniyle çıkarılamayan gemi, içindeki kumun boşaltılmasının ardından dalgıçlar tarafından elektrik ve oksijen kaynağı sistemiyle kesilerek, parça parça çıkarıldı. 2 ay süren çalışmalar sonunda gemi parçaları, denizden tamamen temizlendi. Gemi parçaları, kamyonla İzmir'e götürüldü.

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