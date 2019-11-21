HABER

Batık gemi denizden çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 15:20 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 2004 yılında batan kuru yük gemisinin su altında kalan kısmı, dalgıçlarca kaynakla kesilip, parçalara ayrılarak, denizden çıkarıldı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 2004 yılında batan kuru yük gemisinin su altında kalan kısmı, dalgıçlarca kaynakla kesilip, parçalara ayrılarak, denizden çıkarıldı.
Türkiye bandıralı, 'Ahsen' isimli kuru yük gemisine, yanaştırıldığı Ereğli Limanı'nda, firmanın borçları nedeniyle 2003 yılında haciz işlemi yapıldı. 54 metre boyunda, 8 metre 90 santimetre genişliğinde olan, 713 grostonluk kuru yük gemisi, 23 Ocak 2004'te olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenerek, Uzunkum Caddesi'ndeki sahil bandında karaya oturdu. Geminin batan kısmı, vinçle çıkarılmaya çalışıldı. Güvertesinin tamamen kumla dolması nedeniyle çıkarılamayan gemi, içindeki kumun boşaltılmasının ardından dalgıçlar tarafından elektrik ve oksijen kaynağı sistemiyle kesilerek, parça parça çıkarıldı. 2 ay süren çalışmalar sonunda gemi parçaları, denizden tamamen temizlendi. Gemi parçaları, kamyonla İzmir'e götürüldü.

FOTOĞRAFLI

'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar 'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar
Kapadokya'da doğal yapıyı bozan 41 iş yeri yıkıldıKapadokya'da doğal yapıyı bozan 41 iş yeri yıkıldı
Canik’te iş ve meslek danışmanlığı eğitimleriCanik’te iş ve meslek danışmanlığı eğitimleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması

'AK Parti ile koalisyon yaparız' demişti! İYİ Parti'den açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi davasında karar

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açmışlardı

İki kızını öldüren, kendisini de yaralayan caniyi görünce gözyaşlarını tutamadı

Kızlarının katilini görünce gözyaşlarını tutamadı

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli! Çevredekilerin yardımıyla indirildi

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli!

Kimya profesörü 4. kattan atlayarak intihar etti

Acı olay! Profesör hayatına son verdi

Bayburt’ta yangın faciası! 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti

2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.