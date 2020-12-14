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Batman’da bir evde mini cephanelik çıktı

14.12.2020 14:07 | Son Güncelleme:
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Batman’da bir evde mini cephanelik çıktı

Batman’da bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, şarjör ve bıçak ele geçirildi.Batman merkez Aydınlıkevler Mahallesinde ikamet eden C.T.

Batman’da bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, şarjör ve bıçak ele geçirildi.
Batman merkez Aydınlıkevler Mahallesinde ikamet eden C.T. isimli şahsın evinde birden çok tabanca olduğu ve satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eve baskın düzenledi. Yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkıdan bozma tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 havalı tüfek, 1 adet kılıç, 4 sallama diye tabir edilen bıçak, 2 komando bıçağı, 24 adet av fişeği ve 4 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan C.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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