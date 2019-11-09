Batman'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Batman'ın Sason ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şahinli mezrası ile Gürgenli köyü Yuvarlıçay mezrasında yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, köylülerin araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi.

Daha sonra ilçe merkezinde karşılaşan aile bireyleri arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vejdi Yıldız (32), burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Batman Bölge Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

