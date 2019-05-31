HABER

Bayram için yola çıkan sürücülere yaprak ve üzüm sirkesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 23:37 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde protokol üyeleri  D-100 Karayolunda bayram tatili için memleketlerine dönen sürücülere yaprak ve üzüm sirkesi, çocuklara ise sürücü seyahat karnesi verdi.

Bayram için yola çıkan sürücülere yaprak ve üzüm sirkesi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde protokol üyeleri D-100 Karayolunda bayram tatili için memleketlerine dönen sürücülere yaprak ve üzüm sirkesi, çocuklara ise sürücü seyahat karnesi verdi.
Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyenler son mesai gününün ardından yollara çıktı. Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan, İlçe Jandarma Komutanı Emre Çelebi ilçe girişindeki uygulama noktasını ziyaret etti. İlçeden geçen D-100 Karayolundaki uygulamada durdurulan araçların sürücülerine İlçe protokolü yaprak ve üzüm sirkesi, çocuklara ise İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan sürücü seyahat karnesi verdi.
Sürücülerden yorgun şekilde araç kullanmamalarını isteyen Erbaa Kaymakamı Karacan “Bugün 9 günlük bir tatil başlıyor. Malumunuz olduğu üzere bizim de örfümüz adetimiz gereğince de insanlarımız bayram günlerini aileleriyle, anne babasıyla geçirmek için memleketlerine gidiyorlar. Erbaa’da D-100 yolu üzerinde. İstanbul- Van yolu üzerinde. İstanbul-İran üzerinde bir geçiş noktası olduğu için trafik yoğunluğumuz var. Bununla ilgili olarak da sayın belediye başkanımız, başsavcımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımızla beraber hem uygulamaya katılalım hem yola çıkan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim, hem de Erbaa’mızı tanıtıcı ürünleri hediye edelim bayram hediyesi olarak kabul etsinler diye hep beraber böyle bir çalışma yaptık" dedi.
Yöresel ürünleri vatandaşlara hediye ettiklerini belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise "Hem vatandaşları uyarıp hem de bayramlarını kutlamak amacıyla buradayız. Hem de coğrafi olarak tescillenmiş ürünümüzü de takdim edelim istedik. İnşallah bu bayram tatili süreci, kazasız belasız şekilde bütün vatandaşlarımız memleketlerine, daha sonra da çalıştıkları şehirlere tekrar dönerler temennisiyle herkese iyi bayramlar diliyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bayram için yola çıkan sürücülere yaprak ve üzüm sirkesiBayram için yola çıkan sürücülere yaprak ve üzüm sirkesiBayram için yola çıkan sürücülere yaprak ve üzüm sirkesiBayram için yola çıkan sürücülere yaprak ve üzüm sirkesi

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Bakan Turhan yemek standında öğrencilere yemek dağıttıBakan Turhan yemek standında öğrencilere yemek dağıttı
Zonguldak'tan acı haber! Maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldıZonguldak'tan acı haber! Maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'tan acı haber: Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber! Maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tatilde köprü ücreti müjdesi

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

Tarihi kalede korkunç olay!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu: Kadın özel harekatçı alacağız

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.