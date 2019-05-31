Bayram için yola çıkan sürücülere yaprak ve üzüm sirkesi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde protokol üyeleri D-100 Karayolunda bayram tatili için memleketlerine dönen sürücülere yaprak ve üzüm sirkesi, çocuklara ise sürücü seyahat karnesi verdi.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyenler son mesai gününün ardından yollara çıktı. Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan, İlçe Jandarma Komutanı Emre Çelebi ilçe girişindeki uygulama noktasını ziyaret etti. İlçeden geçen D-100 Karayolundaki uygulamada durdurulan araçların sürücülerine İlçe protokolü yaprak ve üzüm sirkesi, çocuklara ise İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan sürücü seyahat karnesi verdi.

Sürücülerden yorgun şekilde araç kullanmamalarını isteyen Erbaa Kaymakamı Karacan “Bugün 9 günlük bir tatil başlıyor. Malumunuz olduğu üzere bizim de örfümüz adetimiz gereğince de insanlarımız bayram günlerini aileleriyle, anne babasıyla geçirmek için memleketlerine gidiyorlar. Erbaa’da D-100 yolu üzerinde. İstanbul- Van yolu üzerinde. İstanbul-İran üzerinde bir geçiş noktası olduğu için trafik yoğunluğumuz var. Bununla ilgili olarak da sayın belediye başkanımız, başsavcımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımızla beraber hem uygulamaya katılalım hem yola çıkan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim, hem de Erbaa’mızı tanıtıcı ürünleri hediye edelim bayram hediyesi olarak kabul etsinler diye hep beraber böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Yöresel ürünleri vatandaşlara hediye ettiklerini belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise "Hem vatandaşları uyarıp hem de bayramlarını kutlamak amacıyla buradayız. Hem de coğrafi olarak tescillenmiş ürünümüzü de takdim edelim istedik. İnşallah bu bayram tatili süreci, kazasız belasız şekilde bütün vatandaşlarımız memleketlerine, daha sonra da çalıştıkları şehirlere tekrar dönerler temennisiyle herkese iyi bayramlar diliyoruz" diye konuştu.