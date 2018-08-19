Bayram tatilinin ikinci gününde kazalar 24 can aldı

İZMİR (AA) - Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 24 kişi yaşamını yitirdi, 114 kişi yaralandı. Tatilin ilk 2 günündeki kazalarda ölenlerin sayısı 43'e, yaralananların sayısı ise 205'e yükseldi.
AA muhabirinin gün içindeki trafik kazalarından derlediği bilgilere göre, 9 günlük bayram tatilinin ikinci gününde Çorum, Malatya, Konya, Giresun, Kütahya, Hatay, Denizli, Afyonkarahisar, Bolu, Çankırı, Mersin, Samsun, Erzincan, Sinop, Elazığ, Yozgat, Kırıkkale, Düzce, Kahramanmaraş, Mardin ve Manisa'da meydana gelen kazalarda 24 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı.
- Ölümlü kazalardan bazıları
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Konya'da tır ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kütahya'da tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
- Bayram tatilinin ilk gününde 19 kişi yaşamını yitirmişti
Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi yaşamını yitirmiş, 91 kişi yaralanmıştı.
Bugünkü kazalarla bayram tatilinin başlangıcından bu yana meydana gelen kazalarda ölü sayısı 43'e, yaralı sayısı 205'e yükseldi.
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