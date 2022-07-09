Bayramda askerlik şubesi açık mı? Kurban Bayramı boyunca askerlik şubeleri açık mı, kapalı mı?

Kurban Bayramı boyunca askerlik şubelerinin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafın merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki Bayramda askerlik şubesi açık mı? 2022 Kurban Bayramı boyunca askerlik şubesi açık mı, kapalı mı? Konuya dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAYRAMDA ASKERLİK ŞUBESİ AÇIK MI?

Askerlik şubeleri Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Diğer günlerde hizmet verilicek fakat çalışma saatlerinin şubeden şubeye göre değişiklik gösterdiğini unutulmamalıdır.

ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Askerlik şubeleri çalışma saatleri hafta içi her gün saat 09.00 - 17.00 arasıdır.

Askerlik şubesi çalışma saatleri içinde er adaylarına ve diğer işleri için müracaatta bulunan vatandaşlara hizmet vermektedir.

İşte askerlik şubesi çalışma saatleri:

Pazartesi: 09.00 - 17.00

Salı: 09.00 - 17.00

Çarşamba: 09.00 - 17.00

Perşembe: 09.00 - 17.00

Cuma: 09.00 - 17.00

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı

