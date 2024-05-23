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O haberi defalarca okumuş 'Bir kişi nasıl itilir?' diye araştırmış! Ölüm yemeği detayı... Kocasının kayalıklardan attığı ortaya çıkmıştı

23.05.2024 10:46
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Yalova'da kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer'in kocası tarafından itildiği ortaya çıkmıştı. Kadının itilerek düştüğünün belirlenmesi üzerine tutuklanan eşi Erdal Sözer'in olay günü araç kiralayıp anlaşmazlık yaşadığı eşiyle lokantada yemek yediği ve sonrasında kayalıklara gittiği ortaya çıktı. Ayrıca Erdal Sözer'in internette 'Bir kişi nasıl itilir?' diye araştırma yaptığı, Gaziantep'te kayalıklardan düşerek ölen kadınlar ilgili haberi de defalarca okuduğu belirlendi.

O haberi defalarca okumuş 'Bir kişi nasıl itilir?' diye araştırmış! Ölüm yemeği detayı... Kocasının kayalıklardan attığı ortaya çıkmıştı

Yalova'da kayalıklardan kocası tarafından itilerek düştüğü ortaya çıkan Semiha Sözer'in ölümüyle ilgili tüyler ürperten yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Korkunç olay, 24 Ocak 2023'te saat 19.00 sıralarında Altınova ilçesine bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde meydana geldi. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Semiha Sözer (33), eşi Erdal Sözer (41) ile gittiği kayalıklarda fotoğraf çekildiği sırada 20 metre yükseklikten düştü. İhbarla olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kayalıklardan inen ekipler, Sözer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sözer'in cansız bedeni, 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı. 1,5 yıl önce Erdal Sözer ile evlenip, Kocaeli'nde yaşamaya başlayan Semiha Sözer'in cenazesi, otopsinin ardından anne ve babasının yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi. Cenazede Erdal Sözer, taziyeleri kabul etti.

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3 AY SONRA GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Erdal Sözer'in çelişkili ifadeler verdiğini belirledi. Bunun üzerine Jandarma Asayiş, Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timlerinden oluşan ekip kuruldu. Ekip, olayın oluş şekline ilişkin Erdal Sözer'in çelişkili ifadeleri sonrası olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma, savcılık izni sonrası Erdal Sözer'i teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli ifadeleri ve tavırlarıyla dikkat çeken Sözer, olaydan 3 ay sonra gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Sözer'e ev hapis cezası verildi.

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İTİLMEK SURETİYLE DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ

Kadın cinayetleri konusunda titiz çalışma yapan jandarma, Erdal Sözer'in teknik ve fiziki takibini sürdürürken, ülke genelinde alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet bilirkişi olarak görevlendirildi. Kayıtları inceleyen jandarma, benzer yerden düşen bir kişinin düz alanda kaldığını tespit etti. Ekipler ayrıca Semiha Sözer'in vücudundaki kırık ve eziklerin, benzer yerden düşen kişiye göre çok daha fazla olduğunu doktor raporları ile ortaya koydu. Jandarmanın ve heyetin çalışmaları sonucu Semiha Sözer'in itilmek suretiyle düştüğü belirlendi.

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İNTERNETTE 'BİR KİŞİ NASIL İTİLİR?' DİYE ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Erdal Sözer'nin cep telefonu ve bilgisayarlarını da takibe alan jandarma, Sözer'in, 'Bir kişi nasıl itilir?' 'Bir kişi nasıl atılır?' gibi bilgileri araştırdığını belirledi.

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Erdal Sözer'in ayrıca Gaziantep'te kayalıklardan düşerek ölen kadınla ilgili bir haberi defalarca okuduğunu tespit etti.

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LOKANTADA BİRLİKTE YEMEK YEMİŞLER

Erdal Sözer'in olaydan sonra eşinin ailesi ile hiç görüşmediğini de belirleyen jandarma, şüphelinin Semiha Sözer ile anlaşmazlık yaşadığını, olay günü araç kiraladığını, lokantada birlikte yemek yediklerini de tespit etti.

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Şüpheler ışığında 15 Mayıs'ta yeniden gözaltına alınan Erdal Sözer, sorgusunda eşini kayalıklardan iterek öldürdüğü yönündeki iddiaları reddetti. İşlemleri sonrası Sözer, tutuklandı. (DHA)

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_57315Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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