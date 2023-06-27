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Bayramda boşalan İstanbul'un keyfini çıkardılar! O merkezlere akın ettiler

27.06.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla insan ve trafik yoğunluğunun azaldığı İstanbul'da arife gününü değerlendirmek isteyenler, tarihi ve turistik mekanlar ile sahillerde vakit geçirdi. Vatandaşlar ile turistlerin gezi rotaları arasında Sultanahmet, Eminönü ve Taksim de yer aldı.

Bayramda boşalan İstanbul'un keyfini çıkardılar! O merkezlere akın ettiler

Birçok İstanbullunun 9 günlük bayram tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi nedeniyle megakent en sakin günlerini yaşıyor. Sabah saatlerinde yüzde 2'ye kadar düşen trafik yoğunluğu, gün içinde yüzde 25'i aşsa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 9 civarında seyrediyor.

İSTANBUL'UN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Trafiğin sakinliğini fırsat bilen vatandaşlar da kentin tarihi ve turistik mekanları ile sahillere akın etti. Bu noktalardan biri de Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi oldu. İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak noktası olan caddede yoğunluk yaşandı. Bayram tatilini kentte geçiren vatandaşlar ile turistler güzel havada gezmenin keyfini çıkardı.

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Turistler, başta Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi olmak üzere buradaki tarihi mekanları ziyaret ederken bazıları da Sultanahmet Meydanı'ndaki ağaçların gölgesinde oturarak açık havada vakit geçirdi.

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Güzel havayı değerlendirmek isteyen kent sakinlerinin bir başka adresi ise sahiller oldu. Sarayburnu Sahiline gelen bazı vatandaşlar çimlerde oturarak deniz havası alırken, bazıları da yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Bazıları ise sıcak havada serinlemek için denize girdi.

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ALIŞVERİŞ İÇİN SOLUĞU EMİNÖNÜ'NDE ALDILAR

Bayram tatilini İstanbul'da geçirmek isteyen vatandaşlar arife gününde soluğu, kentte bayram alışverişinin değişmeyen adresi Eminönü'nde aldı. Turistlerin de kentte en çok ziyaret ettiği noktalardan olan Eminönü'nde yoğunluk yaşandı.

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Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar, buradan misafirlerine ikram edecekleri şeker, lokum, kuruyemiş, kahve, kahvaltılık ve çikolata gibi yiyecekleri satın aldı. Sıcak havada alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar, Eminönü Meydanı'ndaki ağaçların altındaki banklarda oturarak dinlendi.

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Turistler de baharatların yanı sıra birbirinden güzel tatlı, kahve, lokum gibi yiyeceklerin satışa sunulduğu Mısır Çarşı'nı ziyaret ederek, alışveriş yaptı.

Öte yandan, arife günü baklava almak isteyen bazı vatandaşlar, Şirinevler'deki bir baklavacı dükkanı önünde kuyruk oluşturdu. İş yerinin sahibi Mehmet İpekli, baklavalarının lezzetli ve fiyatlarının uygun olmasından dolayı tercih edildiğini belirtti. Baklavalarının günlük olarak Şanlıurfa'dan getirildiğini ifade eden İpekli, fiyatların 70-200 lira arasında değiştiğini söyledi.

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Baklava için bekleyen Orhan Tekin ise her bayram tatlısını buradan aldığını belirterek, "Kuyrukta beklemeye değiyor." dedi. (AA)

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Kurban Bayramı İstanbul

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