BBC, Çin’in yüz binlerce azınlığın zorlu işlerde çalışmaya zorladığını doğruladı

Ülke uzun süredir azınlıklara mensup milyonlarca insanı çalışma kamplarında tutmakla, onları ağır işlerde çalışmaya zorlamakla suçlanıyordu. Çin hükümeti ise bu kampların eğitim veren okullar olduğunu, fabrika işlerinin de insanlar tarafından gönüllü yapıldığını ısrarla belirterek, yöneltilen iddiaları defalarca reddetmişti.

Çin, ulusal yoksullukla mücadele kampanyasının bir parçası olarak ülkenin kırsal bölgelerinde bulunan yoksul kesimi ülke içine yeniden yerleştirerek bu hareketin istihdamı artıracağını iddia etti.

Washington’daki Victims of Communism Memorial Foundation adlı vakıfta araştırmacı olan Dr. Adrian Zenz’in ortaya çıkardığı yeni belgelere göre, Çin hakkındaki iddialara ilişkin daha fazla bilgi olduğu görülüyor ve yılda yarım milyondan fazla azınlık mensubu yurttaşın zorla mevsimlik tarım işlerinde, yüksek riskli koşullarda çalıştırıldığı iddia ediliyor.

Belgelerde 210 bin kişinin işçi transferi adı altında pamuk toplamak için 2018’de gönderildiği bilgisi yer alıyor.

BBC’nin haberine göre Çin’deki tarlalarda yalnızca bu yıl 142.700 işçiye ihtiyaç duyulduğu, bu talebin karşılamak için ‘transfer edilmesi gerekenlerin tümünün transfer edildiği” bilgisi yer aldı.