"BBP aday göstermediği her yerde Cumhur İttifakı'nı destekleyecektir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, "BBP, aldığı karar doğrultusunda aday göstermediği her yerde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecektir. Tüm teşkilatları ve adayları dahil olmak üzere bu kararın arkasındadır." dedi.

Partisinin Gölbaşı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, BBP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Serkan Yüksel'in, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı desteklediği şeklindeki haberlere tepki gösterdi.

Bu haberlerin kasıtlı ve amaçlı olduğunu savunan Üzeyir Tunç, "BBP, 2016 Anayasa oylamasından itibaren hep Cumhur İttifakı'nın içinde oldu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde yazılı olarak, sözleşmede yer almak kaydıyla Cumhur İttifakı'nın içinde oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde ise aylar önce kararını verdi." diye konuştu.

İki ana unsur üzerinde durduklarını dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"Bizim hiçbir zaman siyasi parti olarak görmediğimiz, terör örgütünün siyasi uzantısı olarak gördüğümüz bir partinin kazanma ihtimali olan yerlerde, ki geçmişte de gördük, milletin vergilerini ya çukur kazarak ya da doğrudan Kandil'e aktardıklarını bildiğimiz için aday göstermedik ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleme kararını aldık. 30 büyükşehirde aday göstermeyerek, Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleme kararını aldık. Tüm teşkilatlarımızla birlikte bu kararımız doğrultusunda devam ettik. Sandıkta da bu irademizi yansıtacağız."