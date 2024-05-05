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  4. 1 Mayıs'ta polise saldırmışlardı! Polis eş zamanlı operasyon düzenledi: Gözaltı sayısı yükseldi

1 Mayıs'ta polise saldırmışlardı! Polis eş zamanlı operasyon düzenledi: Gözaltı sayısı yükseldi

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
05.05.2024 12:45
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1 Mayıs'ta İstanbul'da çıkan olaylarla ilgili yeni gelişme yaşandı. Gösterilere karıştığı belirlenen 12 kişi daha gözaltına alındı.

1 Mayıs'ta polise saldırmışlardı! Polis eş zamanlı operasyon düzenledi: Gözaltı sayısı yükseldi

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen gösterilerde "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevli memura mukavemet" ve "kamu malına zarar verme" suçlarına karıştığı tespit edilen 20 şüphelinin daha yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 65 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs İşçi Bayramı
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