BBP'li adayı gören şaşkınlığını gizleyemiyor! Seçim aracını kendisi kullanıyor

Seçim çalışmalarını ilçenin her yerinde sürdürdüğünü söyleyen Ordu’nun Fatsa ilçesinde BBP Belediye Başkan adayı Fatma Yümlü, Karadeniz Bölgesi'nde tek kadın belediye başkan adayının kendisinin olduğunu, kadınların her zaman ve her yerde başarılı olduğuna inandığı için belediye başkanlığı adaylığına çıktığını ifade etti.