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BBP'li adayı gören şaşkınlığını gizleyemiyor! Seçim aracını kendisi kullanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 10:21 | Son Güncelleme

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Belediye Başkanı olmak için Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) aday olan Fatma Yümlü, Karadeniz'deki tek kadın belediye başkan adayı olmasının yanı sıra seçim otobüsünü kendisinin kullanmasıyla da dikkat çekiyor. Farklı seçim çalışmasıyla diğer adaylardan daha çok ses getirmeyi başaran Büyük Birlik Partisi (BBP) Belediye Başkan adayı Fatma Yümlü'yü görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Seçim çalışmalarını ilçenin her yerinde sürdürdüğünü söyleyen Ordu’nun Fatsa ilçesinde BBP Belediye Başkan adayı Fatma Yümlü, Karadeniz Bölgesi'nde tek kadın belediye başkan adayının kendisinin olduğunu, kadınların her zaman ve her yerde başarılı olduğuna inandığı için belediye başkanlığı adaylığına çıktığını ifade etti.

'Karadeniz'de tek kadın Belediye Başkan adayıyım'

Seçim çalışmalarında kendi parti otobüsünü zaman zaman kullandığını kaydeden Yümlü, aracın şoförü olması rağmen fırsat buldukça seçim otobüsünü kendisinin kullandığını söyledi. Yümlü sözlerine şöyle devam etti:
'Aracımızın şoförünün acil hastası olunca gitmek zorunda kaldı ve tek şoförlük bilen ben olduğum için aracı kendim kullanmak zorunda kaldım. Başkan adayı oluyorsanız her şeyi bilmek zorundasınız. 1996 yılından bu zamana kadar her türlü aracı kullanıyorum benim için otobüs veya kamyon fark etmiyor.
Eğer başkanlığı kazanamaz, işsiz de kalırsam gerekirse taksicilik bile yaparım ekmek parası için.Fatsa’da, Karadeniz’de tek kadın belediye başkan adayıyım. Halkımızdan kendim için destek istiyorum.
Vatandaşlar beni direksiyonda görünce şaşırıyor. Ben de onlar hem korna çalıyor hem de selamlıyorum. Seçim boyunca gerek oldukça direksiyon başına geçerek yine otobüsü kullanacağım” (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Fatma Yümlü Büyük Birlik Partisi 31 Mart 2019 seçimleri

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Helal olsun ülkenin böyle halkın içinden gelen insanlara ihtiyacı var. Ama bizim millet böyle insanlara oy vermez.
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