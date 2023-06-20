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Bebe Rexha'ya sahnede telefon fırlattılar! Son durumunu paylaştı

20.06.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin yükselen yıldızlarından Bebe Rexha, New York konseri sırasında korku dolu anlar yaşadı. ABD'li şarkıcıya sahnedeyken bir dinleyici tarafından telefon fırlatıldı. Yaralanan Bebe Rexha, son durumunu sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Bebe Rexha'ya sahnede telefon fırlattılar! Son durumunu paylaştı

"Me, Myself & I", "Hey Mama" gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Arnavut asıllı ABD'li şarkıcı Bleta "Bebe" Rexha, sahnede şok edici bir olay yaşadı.

Best F’n Night Of My Life isimli turnesi kapsamında New York’ta hayranlarının karşısına çıkan Bebe Rexha, şarkı söylediği anda seyircilerden gelen sert bir cisimle neye uğradığını şaşırdı. O anlar konserdeki başka biri tarafından görüntülendi ve sahneye fırlatılan cismin cep telefonu olduğu ortaya çıktı.

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Videoda telefon suratına çarpan ünlü şarkıcının neye uğradığını anlamadığı ve diz çöküp acı içinde kıvrandığı görüldü. Grammy’e aday gösterilen Bebe Rexha’nın yaşadığı olay kameralara yansırken; ünlü isme ilk müdahale sahnede yapıldı.

SALDIRI SONRASI İLK PAYLAŞIM

Kaşına üç dikiş atılan Bebe Rexha, son durumunu Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Ünlü şarkıcı, takipçilerine "İyiyim" notunu yazdı.

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