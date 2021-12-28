Bebeğinizin ilk adımları için en iyi yürüteç modelleri

Bebekler dünyaya geldikleri andan itibaren hızla gelişim göstermeye devam eder. Çoğu ebeveyn de bebeğinin ilk adımlarını attığını görmek için sabırsızlanır. Yürümek, bebeğin bağımsız olması için oldukça heyecan verici bir gelişme olduğundan hem anne ve babalar hem bebek için büyük önem taşır. Eğer siz de bu konuda bebeğinize en sağlam desteği sunacak olan yürüteç arayışa girdiyseniz birçok farklı marka ve model ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumda hangi ürünü seçeceğinize karar vermekte zorlanabilirsiniz. Ancak endişelenmenize gerek yok. En kaliteli yürüteç modellerini listelediğimiz yazımıza göz atarak bebeğinizin gelişimi için uygun olan modeli tek tıkla satın alabilirsiniz.

1. Fisher-Price Melodili Zebra Yürüteç, bebeğinizi ilk adımları için cesaretlendirir

Bebeğinizin yavaş yavaş oturmaya başladığı altıncı aydan itibaren kullanabileceğiniz Fisher-Price Melodili Zebra Yürüteç, şık ve eğlenceli tasarımı ile aradığınız ürün olabilir. Kaba motor becerilerinin gelişimini destekleyerek bebeğinizin yürümesine yardımcı olan yürüteç, iki farklı oyun modu ile ön plana çıkar. Böylece bebeğiniz ister oturarak ister yürüyerek dilediği gibi hareket edebilir. Aktivite bölümü ile de ince kas becerilerinin gelişimine destek olan Fisher-Price Yürüteç, düğmelere basıldığında çalan müzikleri ile bebeğinizi eğlendirir. Farklı boylarda ayarlanabilen ürün, uzun süre kullanmak isteyenler için ideal bir tercih olabilir.

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2. Fisher-Price Eğitici Köpekçik Yürüteç, bebeğiniz için 2 farklı oyun seçeneği sunar

Bir yandan bebeğinizi gezdirirken bir yandan da ona yeni şeyler öğretecek olan Fisher-Price Eğitici Köpekçik Yürüteç, o büyürken mükemmel bir arkadaş olur. Bebeğinizin gelişimine uygun şekilde hem oturarak hem ayakta oynamasına olanak sağlar. 75'ten fazla şarkı, ses, melodi ve ifade ile bebeğinizin eğlenceli zaman geçirmesine yardım eden ürün, ilk adımları teşvik eder. Bebeğinizin yaşına ve büyüme seviyesine uygun içerikleri ile gelişimine destek veren yürüteç; renkleri, sayıları, şekilleri, alfabeyi ve hatta İngilizce kelimeleri bile tanıtır.

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3. Babyhope Lüks Oyuncaklı Yürüteç, müzikli tasarımı ile dikkat çekiyor

Bebeğiniz 12 kilogram olana kadar rahatlıkla kullanabileceğiniz Babyhope Lüks Oyuncaklı Yürüteç, ilk adımları atması için bebeğinizi teşvik eder. Müzikli ön panelinde yer alan oyuncakları sayesinde bebeğinizin eğlenerek zaman geçirmesini sağlayan ürün hem kaba hem ince motor gelişimini destekler. Kademeli olarak ayarlayabileceğiniz yüksekliği ile çocuğunuzun gelişimine uyum sağlayan Babyhope Lüks Oyuncaklı Yürüteç, itme barı sayesinde yürüme arabası olarak da kullanılabilir. Kaliteli tasarımı ve canlı renkleri ile kullananlardan tam puan alan yürüteç, silikon tekerlekleri ile rahat bir kullanım sunar.

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4. Chicco Mutlu Alışveriş Yürüteci, bebeğinizin ince ve kaba motor becerilerini destekler

4 farklı özelliği ile muhteşem bir kullanım deneyimi sunan Chicco Mutlu Alışveriş Yürüteci, geniş tabanı ve rahat tutma alanı ile bebeğinizin güvenli adımlar atmasını sağlıyor. Bul ve tak kovası sayesinde bebeğinizin sebep sonuç ilişkisi kurmasına ve el becerilerini geliştirmesine yardımcı olan ürün, alışveriş arabası görünümü ile taklit becerisini de geliştiriyor. Bunlara ek olarak dönen şekerleri, bozuk para bölümü ve müzikleri ile eğlenceli vakit geçirmesini sağlayan ürün, dil gelişimine de destek oluyor.

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5. Tommybaby Kademeli Yürüteç, şık tasarımı ile ön plana çıkıyor

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En iyi yürüteç modelleri arasında yer alan Tommybaby Kademeli Yürüteç, ön panelinde yer alan farklı oyuncakları ile bebeğinizin dikkat süresini arttırmaya yardım eder. 3 taraftan saran ortopedik sabit koltuğu sayesinde bebeğinize dilediği gibi hareket etme imkanı tanıyan ürün, kornası ile ilgi odağı olur. 8 adet tekerleğe sahip olan nadir yürüteç markaları arasında yer alan Tommybaby Kademeli Yürüteç’i, bebeğiniz 12 kg olana kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Portatif katlanabilme özelliği ile kullanılmadığı zamanlarda yer kaplamayan yürüteç, hafif ve kullanışlı yapısı ile de ön plana çıkar.

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6. Baby Plus Cozy Yürüteç, farklı renk seçenekleri sunuyor

Bebeğinizin ilk adımlarını atmaya çalıştığı zamanlarda keyifli vakit geçirmesi için tasarlanan Baby Plus Cozy Yürüteç, farklı renk seçenekleri ile ön plana çıkıyor. 6 aydan büyük bebekler için rahatlıkla tercih edebileceğiniz ürün, bebeğinizin boyuna göre ayarlama yapabileceğiniz kademeli yükseklik ayarı sunuyor. Sallanabilme ve sabitlenebilme özelliği ile kullananlardan tam puan alan Baby Plus Yürüteç, arka kısmında yer alan itme barı sayesinde yürüme arabası olarak da kullanılabiliyor. Müzikli ve oyuncaklı ön paneli sayesinde bebeğinizin ilgi odağı haline gelen yürüteç, kullanışlı özellikleri ile aradığınız ürün olabilir.

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7. %100 yerli üretim olan Taşpınar Örümcek Yürüteç

10 adet tekerleği ile kolayca hareket edebilen Taşpınar Örümcek Yürüteç, ortopedik koltuğu ile bebeğiniz için rahat ve güvenli bir kullanım sunar. Bebeğinizin ilk adımlarını atması için teşvik eden ürün, 3 kademe boy ayarı sayesinde bebeğinizin parmak ucunda yürümesini engeller. Ön rafında yer alan 7 farklı oyuncağı sayesinde bebeğinizin keyif dolu saatler geçirmesini sağlayan yürüteç aynı zamanda ince motor becerilerinin gelişimini de destekler. Katlanabilen yapısı sayesinde kolay taşınır.

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8. Sunny Baby Tender Yürüteç, 6 aydan büyük bebekler için ideal

Sağlam ve dayanıklı gövde yapısına sahip bir yürüteç önerisi arayışındaysanız Sunny Baby Tender Yürüteç sizin ve bebeğiniz için doğru bir tercih olabilir. Bebeğinize konforlu ve huzurlu bir alan sunan ürün, alt bölmesinde yer alan ayak koyma yeri ile oldukça kullanışlı. Özellikle koltuk kısmında bulunan sırtlık sayesinde bebeğinizin dik durmasını ve rahat etmesini sağlar. Ergonomik tasarımı ile dikkat çeken ürün, kolay katlanabilme özelliği ile rahatlıkla taşınabilir ve saklanabilir. Boy ayarlaması ile bebeğinizin gelişimine ayak uyduran Sunny Baby Tender Yürüteç, sallanma özelliği sunmasıyla da diğer yürüteç modellerinden ayrılır. Ön tabelasında yer alan sesli oyuncak kısmı ile bebeğinizin sıkılmasını engelleyen yürüteç, çok yönlü bir ürün arayanlar için oldukça ideal.

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9. Prego Zaapy Yürüteç, 15 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip

Çoğu klasik modelden farklı olarak 15 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan Prego Zaapy Yürüteç, kaliteli ve dayanıklı yapısı ile kullananlardan tam puan alıyor. 6-24 ay arasındaki bebeklerin gelişimine uygun olarak tasarlanan model, 360° dönebilen koltuk sistemi sayesinde bebeğinizin etrafında olup bitenleri dikkatle izlemesine yardımcı oluyor. Vücut kaslarının gelişimini destekleyen ürün, oyuncaklı masası sayesinde bebeğinizin oldukça eğlenceli vakit geçirmesine yardım ediyor. Güvenli bir kullanım sunmak adına koltuk bantları ile desteklenen yürüteci rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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10. Rose Mose Müzikli Yürüteç, yaylı sistemi ile aradığınız ürün olabilir

Bebeğinizin oturma ve ayakta durma pozisyonuna göre değişen yaylı sistemi ile ön plana çıkan Rose Mose Müzikli Yürüteç, hoppala görevi de görür. 6-18 aylık çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak tasarlanan yürüteç, 5 farklı melodi seçeneği ile bebeğinizin dikkatini arttırmaya yardımcı olur. 10 adet tekerleği sayesinde kolayca hareket eder. Ön panelinde yer alan oyuncak seçenekleri ile bebeğiniz için farklı aktiviteler sunan Rose Mose Müzikli Yürüteç, %100 yerli tasarımı ile de tercih sebebi olabilir.

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11. Es Aras Robot Oyuncaklı Hoppala Yürüteç, dayanıklı yapısı ile güveninizi kazanır

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Güçlü ve dayanıklı olması ile kullananlardan tam puan alan Es Aras Robot Oyuncaklı Hoppala Yürüteç, yaylı sistemi sayesinde hoppala olarak da kullanılabilir. Bebeğin oturma ve ayakta durma durumuna göre değişen bu sistem, bebeğiniz için muhteşem bir rahatlık sunar. Çocuğunuza yürümeyi sevdiren ürün, konforlu oturma şiltesi ile ön plana çıkar. Ergonomik tasarımı ile kolay bir kullanım sağlayan yürüteç, son derece güvenli olması ile de ebeveynlerin beğenisini kazanır. Oyuncaklı üst tablası ile bebeğinizin eğlenerek vakit geçirmesine yardımcı olan ürün, estetik görünümü ile de dikkat çeker.

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12. MAMATOYZ Yarışçı 2'si 1 Arada Yürüteç - İlk Adım Arabası, bebeklerin favorisi olmaya aday

10 ayın üstündeki bebeklerin gelişimine uygun olarak tasarlanmış olan MAMATOYZ Yarışçı 2'si 1 Arada Yürüteç - İlk Adım Arabası, yürümeye yardımcı bir ürün olarak tanımlanabilir. Hem yürüteç hem ilk adım arabası olarak kullanabileceğiniz ürün, minimal ve doğal tasarımı ile ön plana çıkar. Kaliteli yürüteç modelleri arasında kendine yer bulan ürünün tekerlerinde yer alan “teker hız ayarı” sayesinde bebeğinizin gelişimine göre hız seviyesini ayarlayabilirsiniz. Böylece ürünün gereğinden fazla hızlı gitmesini engelleyerek olası kazaların önüne geçebilirsiniz. Ayrıca tekerlerinin açılı olarak yere basması da kullanım sırasında devirmesine engel olur. Tekerlerin etrafında yer alan silikonlar ise yere sağlam tutunmasını sağlar. Güvenli tasarımı ve ergonomik yapısı sayesinde bebeğinizin gelişimine tam olarak destek veren yürüteç, sağlıklı bir yürüyüş yapmasına imkan tanır. Oturma yüzeyinin altında yer alan hazne ile bebeğinizin oyuncaklarını taşımasına ve farklı oyunlar kurmasına da yardımcı olan ürün, el işçiliği ile üretilir.

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13. Comfymax Yürüteç, ergonomik tasarımı ile bebeğiniz için doğru bir tercih olabilir

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En iyi örümcek yürüteç modelleri arasında yer alan Comfymax Yürüteç, 13 kg'a kadar ve 6 aydan büyük olan bebeklerin yürümeyi öğrenmesine yardımcı olur. Comfymax Yürüteç sayesinde ayağa kalkan bebeğiniz, özgüvenini erken yaşta kazanabilir. 7 farklı konumda ayarlanabilen koltuk yüksekliği ile bebeğinizin boyuna göre ayarlayabileceğiniz ürün, sağlam gövde yapısı sayesinde güvenli bir ortam oluşturur. Yüksek hareket kabiliyetine ve dişlik özellikli 4 adet alfabetik harfe sahip olan Comfymax Yürüteç, müzikli aktivite paneli ile bebeğinizin ilgisini çeker.

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14. Baby Force Kornalı Yürüteç, bebeğinizin gelişimini destekler

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Listenin sonlarına doğru kafanızda “En iyi yürüteç hangisi?” gibi bir soru oluştuysa bu sorunun cevabı, sizin beklentilerinize ve bebeğinizin gelişim özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Bu noktada Baby Force Kornalı Yürüteç, 12 kilograma kadar çıkan taşıma kapasitesi ile aradığınız ürün olabilir. Korna özelliği sayesinde bebeğinizin ilgisini çeken yürüteç, 3 kademeli boyu ile çocuğunuzun gelişimine uyum sağlar. %100 yerli üretim olması ile de ön plana çıkan yürüteç, 10 tekerlekli yapısı ile kolay hareket eder ve rahat bir kullanım sunar.

Ön tablasında yer alan oyuncakları ile bebeğiniz için eğlenceli bir aktivite sunan yürüteç modelini daha ayrıntılı olarak incelemek ve satın almak için buyurun linke!

15. Smoby Cotoons 2‘si 1 Arada hem yürüteç hem oyun istasyonu

Farklı yaş gruplarına uygun yürüteç modellerini inceledikten sonra “Yürüteç ne zaman kullanılır?” ya da “Yürüteç kaç aylıkken kullanılır?” gibi sorularınız oluşabilir. Her bebek kendine has gelişim özellikleri gösterir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da bebeğin gelişimine bağlı olarak değişebilir fakat yürüteçler genel olarak 4-24 aylık bebekler için tasarlanır. Bu noktada 12 ay ve üstü bebekler için uygun olan Smoby Cotoons 2‘si 1 Arada, eğlenceli tasarımı ile en iyi bebek yürüteç modelleri arasında yer alır. Hem oyun istasyonu hem yürüteç olarak kullanabileceğiniz ürün, sesli ve ışıklı fonksiyonları ile bebeğinizin odak noktası olur. Oyun istasyonu demonte olarak geldiği için istediğiniz zaman çıkartabilir ve yürüteçten ayrı olarak bebeğinize oynaması için verebilirsiniz.

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