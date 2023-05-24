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  4. Bebekleri ikiz değil ama aynı gün doğdular! 28 gün içinde iki kez hamile kaldı... “Birbirlerinden çok farklıydılar”

Bebekleri ikiz değil ama aynı gün doğdular! 28 gün içinde iki kez hamile kaldı... “Birbirlerinden çok farklıydılar”

24.05.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 30 yaşındaki Sophie Small hamileliği sırasında başına gelen son derece nadir durum nedeniyle manşetlerdeki yerini almayı başardı. Small ilk bebeğine hamile kaldıktan sadece dört hafta sonra ikinci bir bebeğe daha hamile kaldı. Aynı gün kızlarını doğuran Small yapılan testlerde onların ikiz olmadıklarını öğrendi.

Bebekleri ikiz değil ama aynı gün doğdular! 28 gün içinde iki kez hamile kaldı... “Birbirlerinden çok farklıydılar”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 30 yaşındaki Sophie Small aynı gün doğmalarına rağmen ikiz olmayan kızlarını kucağına aldıktan sonra dikkatleri üzerine çekti. Doğum yapana kadar ikiz bebek beklediğini düşünen anne doktorları da şaşkına çevirdi. Holly ve Darcy adını verdiği bebeklerinin farklı kilo ve boy değerinde olması doktorların durumdan şüphelenmesine neden oldu. Doktorlar daha sonra, annenin aslında süperfetasyon nedeniyle bebeklerine bir ay arayla hamile kaldıklarını belirlediler.

SON DERECE NADİR GÖRÜLÜYOR

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Dünya genelinde süperfetasyon yaşayan doğrulanmış 10 vakanın olduğu belirtilirken Small Kenndy News’e yaptığı açıklamada, “Farklı aşamalarda büyüyen iki bebek taşıyordum ama bunu bilmiyorduk. Hamileliğim sürecinde sürekli hastalandım. Doktorlar nedenini bir türlü bulamıyordu. Darcy 32 haftalık ve Holly 36 hafatlık bir bebekti. Doktorlar ilk başta ikisi arasındaki farklı anlamadı. İncelemelerle birlikte farklı büyüme evrelerinde oldukları fark edildi” dedi.

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Amerika hamilelik bebek ikiz

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