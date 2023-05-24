Bebekleri ikiz değil ama aynı gün doğdular! 28 gün içinde iki kez hamile kaldı... “Birbirlerinden çok farklıydılar”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 30 yaşındaki Sophie Small aynı gün doğmalarına rağmen ikiz olmayan kızlarını kucağına aldıktan sonra dikkatleri üzerine çekti. Doğum yapana kadar ikiz bebek beklediğini düşünen anne doktorları da şaşkına çevirdi. Holly ve Darcy adını verdiği bebeklerinin farklı kilo ve boy değerinde olması doktorların durumdan şüphelenmesine neden oldu. Doktorlar daha sonra, annenin aslında süperfetasyon nedeniyle bebeklerine bir ay arayla hamile kaldıklarını belirlediler.

SON DERECE NADİR GÖRÜLÜYOR

Dünya genelinde süperfetasyon yaşayan doğrulanmış 10 vakanın olduğu belirtilirken Small Kenndy News’e yaptığı açıklamada, “Farklı aşamalarda büyüyen iki bebek taşıyordum ama bunu bilmiyorduk. Hamileliğim sürecinde sürekli hastalandım. Doktorlar nedenini bir türlü bulamıyordu. Darcy 32 haftalık ve Holly 36 hafatlık bir bebekti. Doktorlar ilk başta ikisi arasındaki farklı anlamadı. İncelemelerle birlikte farklı büyüme evrelerinde oldukları fark edildi” dedi.