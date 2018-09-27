HABER

Bedelli askerlikte 3. celp dönemi yerleri açıklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 09:31 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin sevk tarihlerinin "e-Devlet"ten yayımlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 3. celpte 13 bin 554 kişinin silah altına alınacağı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Bedelli Askerlik 3'üncü Celp Dönemi Duyurusu

  1. 27 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557.102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215.970 kişidir.

  2. 3'ncü Celp Döneminde silahaltına alınacak 13.555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri www.turkiye.gov.tr adresinde yayımlanmış, yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına da bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısının 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 215 bin 970 olduğu bildirildi.


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Cezaevinden üniversiteyi kazandıCezaevinden üniversiteyi kazandı
Fırtına, Gökçeada'ya ulaşımı 3 gündür aksatıyorFırtına, Gökçeada'ya ulaşımı 3 gündür aksatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bedelli bedelli askerlik 3. celp yerleri

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan

Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

Reuters duyurdu! İdlib'de son dakika gelişme

Reuters duyurdu! İdlib'de son dakika gelişme

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Deniz kıyısı bir yer olur umarım.
hadi bakalım demet akalın
Diğer Haberler
Şırnak'ta çatışma! PKK'nın kritik ismi yaralı yakalandı

Şırnak'ta çatışma! PKK'nın kritik ismi yaralı yakalandı

Metrobüs seferlerinde aksama

Metrobüs seferlerinde aksama

Akit yazarı Nurettin Veren: FETÖ'cülerin 2 aya kadar cezaevinden çıkacaklarını, bunu net bir şekilde eşlerine söylediklerinin duyumunu aldık

Akit yazarı Nurettin Veren: FETÖ'cülerin 2 aya kadar cezaevinden çıkacaklarını, bunu net bir şekilde eşlerine söylediklerinin duyumunu aldık

AK Partili Aydın Ünal'dan yerel seçim için belediye başkanı tarifi: Parayı yönetecek kıvraklığa sahip olmalı

AK Partili Aydın Ünal'dan yerel seçim için belediye başkanı tarifi: Parayı yönetecek kıvraklığa sahip olmalı

Kuzey Irak'a operasyon!

Kuzey Irak'a operasyon!

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.