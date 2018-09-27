Bedelli askerlikte 3. celp dönemi yerleri açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Bedelli Askerlik 3'üncü Celp Dönemi Duyurusu
27 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557.102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215.970 kişidir.
BEDELLİ ASKERLİK İÇİN KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
Bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısının 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 215 bin 970 olduğu bildirildi.
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