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Bedelli askerlikte başvuru sayısı 450 bine yaklaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik başvurularında, son sayının 450 bine yaklaştığı belirtildi.

Bedelli askerlikte başvuru sayısı 450 bine yaklaştı

3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım'da sona erecek bedelli askerlik başvurularında sayının 450 bine yaklaştığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne bereketli bir ülkeyiz be yüce rabbim yol gösteriyor dış güçlere karşı dolar avro altın topladık saray inşaatlarına karşı vergi yapılandırılması varlık barışı üstüne şimdide bedelli bayağı bir sarayı rahatlatır inşallah hahha hah ha
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