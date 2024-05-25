Bakan Yerlikaya duyurdu: Gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi!

Bakan Yerlikaya haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya X hesabından "Bozdoğan-40" operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen Bozdoğan-40 operasyonunda; 'Gri' kategoride olan 1️ terörist etkisiz hale getirildi!

BOZDOĞAN-40 OPERASYONU

Etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Sofi" kod adlı Mehmet Yıldırım adlı terörist olduğu; 8 güvenlik görevlisinin ve 15 sivil vatandaşın şehit edildiği; 8 güvenlik görevlisinin ve 10 sivil vatandaşın yaralandığı 6 ayrı eylemin faillerinden biri olduğu tespit edildi.

Diyarbakır ili Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu Bozdoğan-40 operasyonu gerçekleştirildi.

Jandarma komando timlerimiz ve güvenlik korucularımızla, terörist arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesi terörist çatışmada etkisiz hale getirildi. Çatışmada kahraman jandarma üsteğmenimiz yaralandı. Sağlık durumu iyi.

Çıkan çatışma sonucu etkisiz hale getirilen terörist Sofi kod adlı Mehmet Yıldırım’ın, 22 Haziran 2022 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyon sırasında yapılan silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 9 Ocak 2021 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 8 Nisan 2020 tarihinde Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP’li saldırıda 5 sivil vatandaşın şehit edilmesi eylemine, 12 Eylül 2019 tarihinde Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP’li saldırıda 7 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 10 sivil vatandaşın yaralanması eylemine, 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır'ın Hani ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen yol kesme olayında 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine, 13 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında icra edilen operasyon esnasında meydana gelen EYP’li saldırıda 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 4 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldığı tespit edildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI❗️

Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-40" Operasyonunda;

⬜️ GRİ Kategoride olan 1️⃣ Terörist Etkisiz Hale Getirildi ❗️



Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:

Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemiz Devam… pic.twitter.com/SbQ6JyFeeN — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 25, 2024

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadele kararlılık vurgusu yaparak, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.





