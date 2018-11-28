Bedelli askerlikte dikkat çeken eğitim! 'Hedef 500 bini aşmak'

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan İstanbul Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis başkanlığında toplandı.
Komisyonun çalışma usul ve esaslarının belirlendiği toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadın Politikaları Daire Başkanı Mustafa Çadır, kadına yönelik şiddetle mücadele politikaları ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün rolü hakkında sunum yaptı.
Çadır, kadınların herhangi bir nedenle şiddete maruz kalmaları durumunda ilgili kurumlarla iş birliğine gittiklerini ve bu kapsamdaki davalara müdahil olduklarını belirtti.
Kadına yönelik şiddete karşı 70 ilde il eylem planı hazırlandığını, ilk olarak erken yaşta evliliklerin yüksek olduğu yerlerde il eylem planlarını yürürlüğe geçirdiklerini kaydeden Çadır, "Bunu 81 ile yaymak için çalışmalarımız sürüyor. Kadına yönelik şiddeti izleme komitelerimiz hem ulusal hem de yerel düzeyde çalışıyor. 81 ilde İl İzleme Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonları mevcut."dedi.
BEDELLİLERE FARKINDALIK EĞİTİMİ
Milli Savunma Bakanlığı ile iş birliğine giderek, bedelli askerlikten yararlananlara, kadına karşı şiddet konusunda farkındalık eğitimi verdiklerini aktaran Çadır, "Şimdiye kadar 40 bin kişiye eğitim verdik. Hedefimiz 500 binin üzerinde kişiye ulaşmak. Farkındalık eğitimlerinde, uzmanlarımız konuyu herkesin anlayacağı şekilde basit bir dille anlatıyor." ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile de aynı konuda iş birliği yaptıklarını anlatan Çadır, din görevlilerinden oluşan 1000 kişiye eğitim verdiklerini, bu eğitimden geçenlerin çalıştıkları bölgelerde aldıkları eğitimi aktardıklarını söyledi.
Alt Komisyon Başkanı Nergis ise Türkiye'nin, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan İstanbul Sözleşmesi'ne ilk imza atan ve sözleşmeyi uygulamaya koyan ilk ülkelerden biri olduğunu anımsattı.
Nergis, kadına karşı şiddetin herkesi ilgilendiren ve çok yönlü ele alınması gereken bir konu olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Kadına şiddet, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanıyor. Devletin ilgili kurumlarının eş güdüm içerisinde çalışması ve toplumsal farkındalığın üst düzeyde olması gereken bir hususu konuşuyoruz. İstanbul Sözleşmesi kapsamında kanun da çıkardık ancak kanunun uygulanmasında bazı sorunların yaşandığını biliyoruz. Sorunlar bir günde çözülemiyor. Çalışmalarımızda kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında problem teşkil eden unsurları tespit edeceğiz. İlgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile bu alanda uzman olan kişileri dinleyeceğiz. Eğer yeni bir kanun düzenlemesi gerekiyorsa onu da gündeme alabiliriz."
Okuyucu Yorumları 0 yorum