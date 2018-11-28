Bedelli askerlikte dikkat çeken eğitim! 'Hedef 500 bini aşmak'

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan İstanbul Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis başkanlığında toplandı.

Komisyonun çalışma usul ve esaslarının belirlendiği toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadın Politikaları Daire Başkanı Mustafa Çadır, kadına yönelik şiddetle mücadele politikaları ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün rolü hakkında sunum yaptı.

Çadır, kadınların herhangi bir nedenle şiddete maruz kalmaları durumunda ilgili kurumlarla iş birliğine gittiklerini ve bu kapsamdaki davalara müdahil olduklarını belirtti.

Kadına yönelik şiddete karşı 70 ilde il eylem planı hazırlandığını, ilk olarak erken yaşta evliliklerin yüksek olduğu yerlerde il eylem planlarını yürürlüğe geçirdiklerini kaydeden Çadır, "Bunu 81 ile yaymak için çalışmalarımız sürüyor. Kadına yönelik şiddeti izleme komitelerimiz hem ulusal hem de yerel düzeyde çalışıyor. 81 ilde İl İzleme Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonları mevcut."dedi.