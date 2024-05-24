Beden pozitifliği adımı attı! 'Vücudumu saklamaktan bıktım' dedi... Mini eteğiyle yaşıtlarına medyadan okudu

2 milyondan fazla Instagram takipçisi olan bir fitness fenomeni Emily Skye, 40'lı yaşlarına yaklaşırken psikolojik anlamda zor zamanlar geçirdiğini söyleyerek dikkatleri çekti. Yakın zamanda kendine olan güveninin azaldığını itiraf eden Skye, kamuoyu baskısı nedeniyle sık sık saklandığını söyledi.

Zorlu süreçten her zamankinden daha güçlü bir şekilde toparlandığını söyleyen Skye, kendine olan güvenini yeniden kazandığını mini etek ve onunla uyumlu olan bodysiyle gösterdi.

Beden pozitifliğini savunarak yaptığı paylaşımına Skye, "Son zamanlarda başkalarının ne düşüneceği korkusunun ve yanlış bir şey söyleme veya yapma endişesinin beni geride tutmasına izin vererek saklanıyorum. Birini gücendirme korkusuyla yandım. Bunu yaparken son 14 yıldır başkalarına verdiğim tavsiyelerden saptım.Önemli olan, hayatımıza girmesine izin verdiğimiz geri bildirimler konusunda seçici olmaktır. Benim için, eğer kendinizi ortaya koymuyorsanız veya o alanda uzman değilseniz, geri bildiriminizin bir önemi yok" notunu ekledi.







