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Behçet hastalığı nedir? İşte belirtileri ve tedavi yöntemi…

Seo Editör-8 Seo Editör-8 06.03.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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Behçet hastalığı nedir? İşte belirtileri ve tedavi yöntemi…

Behçet hastalığı veya Behçet sendromu, kan damarlarının ve dokularının iltihaplanmasıyla sonuçlanan nadir ve tam olarak anlaşılamayan bir durumdur. Behçet hastalığının teşhisini doğrulamak zor olabilir çünkü semptomlar çok geniş kapsamlı ve geneldir.

Behçet hastalığının belirtileri arasında Genital ve ağız ülserleri, baş ağrısı, ağrılı, sert ve şişmiş eklemler, kırmızı, sivilce benzeri lekeler Görülebilir. Behçet hastalığının tedavisi yoktur, fakat çoğunlukla vücudun etkilenen bölgelerindeki iltihabı azaltan ilaçlarla semptomları kontrol etmek mümkündür.

BEHÇET HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Behçet hastalığının başlıca belirtileri şunlardır:

Genital ve ağız ülserleri, kırmızı, ağrılı gözler ve bulanık görme, sivilce benzeri lekeler, baş ağrısı, ağrılı, sert ve şişmiş eklemler, şiddetli vakalarda, kalıcı görme kaybı ve felç gibi ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden sorunlar riski de vardır.

Durumu olan çoğu insan, semptomlarının şiddetli olduğu (alevlenmeler veya nüksler) ve ardından semptomların ortadan kalktığı (remisyon) dönemler yaşar.

Zamanla bazı semptomlar yatışabilir ve daha az sorunlu hale gelebilir, ancak hiçbir zaman tamamen çözülmeseler de...

BEHÇET HASTALIĞININ TEŞHİSİ

Behçet hastalığını teşhis etmek için kullanılabilecek kesin bir test yoktur.

Durumun belirtilerini kontrol etmek veya aşağıdakiler dahil diğer nedenleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için; kan testleri, idrar testleri, gibi taramalar, X-ışınları , bir CT taraması veya MRI tarama, cilt biyopsisi paterji testi yapılabilir.
 Ertesi gün ya da iki gün içinde belirli bir kırmızı lekenin ortaya çıkıp çıkmadığını görmek için derinize bir iğne batırmayı içerir; Behçet hastalığı olan kişiler genellikle özellikle hassas bir cilde sahiptir.

Son 12 ayda en az 3 ağız ülseri vakası yaşadıysanız ve aşağıdaki semptomlardan en az 2'sine sahipseniz, Behçet hastalığının teşhisinin genellikle güvenle yapılabileceğini belirtmektedir :

genital ülserler
göz iltihabı
cilt lezyonları (ciltte gelişen olağandışı büyüme veya anormallikler)
paterji (aşırı duyarlı cilt)
Teşhis konulmadan önce diğer olası nedenlerin de göz ardı edilmesi gerekir.

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BEHÇET HASTALIĞININ NEDENLERİ

Behçet hastalığının nedeni bilinmemekle birlikte çoğu uzman bunun otoinflamatuar bir durum olduğuna inanmaktadır.

Otoinflamatuar bir durum, vücudun enfeksiyon ve hastalığa karşı doğal savunması olan bağışıklık sisteminin yanlışlıkla sağlıklı dokuya saldırmasıdır.

Behçet hastalığı vakalarında bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kan damarlarına saldırdığı düşünülmektedir.

Bağışıklık sistemindeki bu sorunu neyin tetiklediği net değil, ancak 2 şeyin rol oynadığı düşünülüyor:

Genler - Behçet hastalığı, duruma bağlı genlerin daha yaygın olabileceği bazı etnik gruplarda çok daha yaygın olma eğilimindedir.

Çevresel faktörler - belirli bir çevresel faktör tanımlanmamış olmasına rağmen, kendi ülkelerinin dışında yaşayan risk altındaki etnik gruptan kişilerde Behçet hastalığı oranları daha düşüktür.
Behçet hastalığı daha çok Uzak Doğu, Ortadoğu ve Türkiye ve İsrail gibi Akdeniz ülkelerinde görülmektedir.

Akdeniz, Orta Doğu ve Asya kökenli insanların, tüm etnik grupları etkileyebilmesine rağmen, durumu geliştirme olasılığının en yüksek olduğu düşünülmektedir.

BEHÇET HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Behçet hastalığının tedavisi yoktur, ancak genellikle vücudun etkilenen bölgelerindeki iltihabı azaltan ilaçlarla semptomları kontrol etmek mümkündür.

Bu ilaçlar şunları içerir:

Steroidler - güçlü antienflamatuvar ilaçlar
İmmünosupresanlar - bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltan ilaçlar
Biyolojik tedaviler - iltihaplanma sürecine dahil olan biyolojik süreçleri hedefleyen ilaçlar
Sağlık ekibiniz, belirtilerinize bağlı olarak sizin için özel bir tedavi planı oluşturacaktır.

Behçet hastalığı gibi karmaşık bir durum teşhisi konulmasına verilen doğal yanıt, durum hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmektir.


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behçet hastalığı İngiltere
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