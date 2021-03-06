Behçet hastalığı nedir? İşte belirtileri ve tedavi yöntemi…

Behçet hastalığının belirtileri arasında Genital ve ağız ülserleri, baş ağrısı, ağrılı, sert ve şişmiş eklemler, kırmızı, sivilce benzeri lekeler Görülebilir. Behçet hastalığının tedavisi yoktur, fakat çoğunlukla vücudun etkilenen bölgelerindeki iltihabı azaltan ilaçlarla semptomları kontrol etmek mümkündür. BEHÇET HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Behçet hastalığının başlıca belirtileri şunlardır:



Genital ve ağız ülserleri, kırmızı, ağrılı gözler ve bulanık görme, sivilce benzeri lekeler, baş ağrısı, ağrılı, sert ve şişmiş eklemler, şiddetli vakalarda, kalıcı görme kaybı ve felç gibi ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden sorunlar riski de vardır. Durumu olan çoğu insan, semptomlarının şiddetli olduğu (alevlenmeler veya nüksler) ve ardından semptomların ortadan kalktığı (remisyon) dönemler yaşar. Zamanla bazı semptomlar yatışabilir ve daha az sorunlu hale gelebilir, ancak hiçbir zaman tamamen çözülmeseler de... BEHÇET HASTALIĞININ TEŞHİSİ



Behçet hastalığını teşhis etmek için kullanılabilecek kesin bir test yoktur.

Durumun belirtilerini kontrol etmek veya aşağıdakiler dahil diğer nedenleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için; kan testleri, idrar testleri, gibi taramalar, X-ışınları , bir CT taraması veya MRI tarama, cilt biyopsisi paterji testi yapılabilir.

Ertesi gün ya da iki gün içinde belirli bir kırmızı lekenin ortaya çıkıp çıkmadığını görmek için derinize bir iğne batırmayı içerir; Behçet hastalığı olan kişiler genellikle özellikle hassas bir cilde sahiptir. Son 12 ayda en az 3 ağız ülseri vakası yaşadıysanız ve aşağıdaki semptomlardan en az 2'sine sahipseniz, Behçet hastalığının teşhisinin genellikle güvenle yapılabileceğini belirtmektedir : genital ülserler

göz iltihabı

cilt lezyonları (ciltte gelişen olağandışı büyüme veya anormallikler)

paterji (aşırı duyarlı cilt)

Teşhis konulmadan önce diğer olası nedenlerin de göz ardı edilmesi gerekir. BEHÇET HASTALIĞININ NEDENLERİ



Behçet hastalığının nedeni bilinmemekle birlikte çoğu uzman bunun otoinflamatuar bir durum olduğuna inanmaktadır. Otoinflamatuar bir durum, vücudun enfeksiyon ve hastalığa karşı doğal savunması olan bağışıklık sisteminin yanlışlıkla sağlıklı dokuya saldırmasıdır.