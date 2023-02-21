Beklenen haber geldi! Yalı Çapkını fragmanı nefes kesti! Ferit’ten Seyran’a ilanı aşk

Yalı Çapkını dizisi Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yeni bölümlere ara vermişti. Dizinin cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünden heyecanlandıran bir fragman yayınlandı. Yalı Çapkını’nın yeni bölüm fragmanına Seyran ve Ferit’in yakınlaşması damga vurdu.



HALİS AĞA HER ŞEYİ ÖĞRENİYOR

Seyran Halis Ağa’ya “Ben sizin gelininiz, ilerde doğacak torunlarınızın da annesiyim. Saygısızlık yapmak istemedim. Asıl saygısızlık yukarda, benim odamda” diyor. Halis Ağa Seyran’a bunu ondan başkasının bilip bilmediğini soruyor ve herkesin bildiğini öğrenince adeta çileden çıkıyor.

Akşam yemeğinde Halis Ağa, "Soyum kurusaydı dedirttiniz bugün bana. Benim servetim olmasa siz nesiniz! Kendinden başkasını düşünmeyen bir zavallıymışsın.” diye bağırıyor.



ORHAN FENALAŞIYOR

Bu konuşmaların ardından Orhan’ın odasında fenalaştığı, İfakat’ın ise sinir krizi geçirerek her yeri dağıttığı görülüyor.

SEYRAN VE PELİN YÜZLEŞİYOR

Seyran Pelin’e, "Sen hayatımızda olduğun sürece ben ona asla güvenmeyeceğim." diyor, elini uzattığı sırada Pelin elini çekip, "Senden nefret ediyorum" diyor.



HEYECANLANDIRAN YAKINLAŞMA

Fragmanın sonunda Seyran ve Ferit’in yakınlaşması adeta nefes kesti. Fragmanda Ferit Seyran’a, "Sen hala bana aşık olmadığını filan düşünmüyorsun dimi" diye soruyor. Seyran ise, "Gerçekten beni sevdiğine beni inandırman gerekecek" diyor. Ferit ise "Seni seviyorum" diyerek yanıt veriyor.

