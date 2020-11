Beklenen oldu! Death on the Nile ve Free Guy, vizyon takviminden çıkarıldı

Koronavirüs pandemisi yüzünden sürekli değişen vizyon takviminden bu sefer iki film birden çıkarıldı. Deadpool filmiyle kariyerinde büyük bir zıplama yapan Ryan Reynolds’ın başrolünü üstlendiği Free Gıy ile Agatha Christie romanından uyarlanan Death on the Nile filmi vizyon takviminden çıkarıldı. Disney, bu yıl izleyiciyle buluşması beklenen Death on the Nile ve Free Guy filmlerini vizyon takviminden çıkardı.

GÖZLER WONDER WOMAN 1984 FİLMİNDE

Ryan Reynolds’ın kariyerimdeki favori filminin dediği Free Guy ile Armie Hammer ile Gal Gadot’un başrollerini üstlendiği Death on the Nile için yeni bir vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

Disney’in Free Guy ve Death on the Nile’ı vizyon takviminden çıkarmasının ardından aralık ayında kalan tek büyük yapım Wonder Woman 1984 oldu, ancak son günlerde gelen haberler yeni Wonder Woman filminin ertelenmesinin de an meselesi olduğunu gösteriyor. Nomadland ve News of the World gibi ödül sezonunda iddialı olması beklenen, daha küçük çaplı yapımlar ise şimdilik vizyon tarihlerini koruyor.