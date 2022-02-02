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Beklentileri aştı! Google'ın çatı şirketi Alphabet gelire doymuyor

02.02.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li teknoloji devi Google'ın ana şirketi Alphabet, 2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Alphabet'in geliri, geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 32 artışla 75,3 milyar dolara yükseldi. Böylece Alphabet, piyasaya beklentilerini aştı.

Beklentileri aştı! Google'ın çatı şirketi Alphabet gelire doymuyor

2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayan arama motoru devi Google'ın ana kuruluşu Alphabet, dikkatleri üzerine çekti.

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Yapılan açıklamaya göre, şirketin geçen yılın son çeyreğindeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 75,3 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2020'nin ekim-aralık döneminde 56,9 milyar dolarlık gelir açıklamıştı.

Söz konusu dönemde Alphabet'in gelirine ilişkin piyasa beklentileri 72 milyar doları bulması yönündeydi.

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Alphabet'in geliri, 2021 genelinde de bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla 257,6 milyar dolara çıktı.

Şirketin net karı ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artarak 20,6 milyar dolara ulaştı.

Firmanın 2020'nin dördüncü çeyreğinde 22,3 dolar olan hisse başına düşen karı da geçen yılın son çeyreğinde 30,69 dolara yükseldi.

GOOGLE'IN REKLAM GELİRLERİNDE YÜZDE 33 ARTIŞ

Alphabet'in açıklamasında, Google'ın reklam gelirlerinde yıldan yıla artış görüldüğü bilgisine de yer verildi.

Buna göre, Google'ın reklamlardan elde ettiği gelir geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artışla 61,2 milyar dolara yükseldi. Google, 2020'nin son çeyreğinde 46,2 milyar dolar reklam geliri elde etmişti.

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Youtube'ın reklam geliri de aynı dönemde yüzde 25 artarak 8,6 milyar dolara ulaştı.

(AA)

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