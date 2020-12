Bekleyeni kaldı mı bilinmez ama Gremlinler geri dönüyor

Gremlinler, garip tipleri ve hareketleri ile bir döneme damga vurdu. Hâlâ bekleyeni var mı bilemiyoruz ama “Gremlins 3” senaryosu hazır. Chris Columbus tarafından senaryosu yazılan, Steven Spielberg’in yapımcılığını üstlendiği film Joe Dante tarafından yönetilen Gremlinler, ilk kez 1984 yılında izleyici karşısına çıktı. Devam filmi Gremlins 2: The New Batch’in gösterildiği 1990’dan bu yana üçüncü film için birçok kez haberler çıksa da yaratıcı ekip sessizliğini koruyordu.

GREMLİNLER GERİ DÖNÜYOR

Home Alone ve çeşitli Harry Potter filmlerini yöneten yapımcı ve senarist Chris Columbus, 25 Kasım’da Netflix’te yayımlanan son filmi The Christmas Chronicles: Part Two ile ilgili verdiği röportajında Gremlins 3 filminin akıbeti ile ilgili soruyu da yanıtladı. Filmi yapmayı çok istediğini, halihazırda bir senaryo yazdığını belirten Columbus, filmi yapmak için en uygun zamanı ayarlamaya çalıştıklarını söylüyor. Gremlins hayranlarını sevindirebilecek bir açıklama ise küçük yaratıklarla ilgili: Eğer üçüncü film çekilirse, ilk filmlerde olduğu gibi kuklalar kullanılacak, CGI tercih edilmeyecek.

ÖNCE GREMLİNLER DİZİSİ

2019’da Gremlins’in tüm haklarını alan WarnerMedia, bir animasyon dizi uyarlaması duyurmuştu.

Gremlins: Secrets of the Mogwai isimli çizgi dizi, Once Upon a Time ve Gotham dizilerinin de senaryosunu yazan Tze Chun tarafından kaleme alındı. Seriye dair ilk konsept çizim Chun tarafından geçtiğimiz aylarda sosyal medyada paylaşıldı.