Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Bekleyeni kaldı mı bilinmez ama Gremlinler geri dönüyor

Bekleyeni kaldı mı bilinmez ama Gremlinler geri dönüyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 01.12.2020 12:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bekleyeni kaldı mı bilinmez ama Gremlinler geri dönüyor

Korku komedi deyince akla ilk gelen yapımlardan biri olan Gremlinler, günümüze hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 1984 yapımı serinin yeni halkası Gremlins 3’nin senaryosu hazır. Gremlinler dizisi de kapıda.

Gremlinler, garip tipleri ve hareketleri ile bir döneme damga vurdu. Hâlâ bekleyeni var mı bilemiyoruz ama “Gremlins 3” senaryosu hazır. Chris Columbus tarafından senaryosu yazılan, Steven Spielberg’in yapımcılığını üstlendiği film Joe Dante tarafından yönetilen Gremlinler, ilk kez 1984 yılında izleyici karşısına çıktı. Devam filmi Gremlins 2: The New Batch’in gösterildiği 1990’dan bu yana üçüncü film için birçok kez haberler çıksa da yaratıcı ekip sessizliğini koruyordu.

GREMLİNLER GERİ DÖNÜYOR

Home Alone ve çeşitli Harry Potter filmlerini yöneten yapımcı ve senarist Chris Columbus, 25 Kasım’da Netflix’te yayımlanan son filmi The Christmas Chronicles: Part Two ile ilgili verdiği röportajında Gremlins 3 filminin akıbeti ile ilgili soruyu da yanıtladı. Filmi yapmayı çok istediğini, halihazırda bir senaryo yazdığını belirten Columbus, filmi yapmak için en uygun zamanı ayarlamaya çalıştıklarını söylüyor. Gremlins hayranlarını sevindirebilecek bir açıklama ise küçük yaratıklarla ilgili: Eğer üçüncü film çekilirse, ilk filmlerde olduğu gibi kuklalar kullanılacak, CGI tercih edilmeyecek.

ÖNCE GREMLİNLER DİZİSİ

2019’da Gremlins’in tüm haklarını alan WarnerMedia, bir animasyon dizi uyarlaması duyurmuştu.

Gremlins: Secrets of the Mogwai isimli çizgi dizi, Once Upon a Time ve Gotham dizilerinin de senaryosunu yazan Tze Chun tarafından kaleme alındı. Seriye dair ilk konsept çizim Chun tarafından geçtiğimiz aylarda sosyal medyada paylaşıldı.

Kolay mı öyle Marvel oyuncusu olmak? Önce bu şartları kabul etmeniz gerekKolay mı öyle Marvel oyuncusu olmak? Önce bu şartları kabul etmeniz gerek


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Görülmemiş sahne! Gözleriniz dolacakGörülmemiş sahne! Gözleriniz dolacak
Karar verildi: 200 milyon dolarlık film internette yayınlanacakKarar verildi: 200 milyon dolarlık film internette yayınlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yüzüklerin Efendisi oyuncusundan ses getiren itiraf

Yüzüklerin Efendisi oyuncusundan ses getiren itiraf

Turistten çok defineci geliyor!

Turistten çok defineci geliyor!

Harry Potter Yönetmeni Chris Columbus'tan yıllar sonra şaşırtan itiraf geldi

Harry Potter Yönetmeni Chris Columbus'tan yıllar sonra şaşırtan itiraf geldi

Kulakları kanatacak derecede yanlış telaffuz edilen 10 kelime!

Kulakları kanatacak derecede yanlış telaffuz edilen 10 kelime!

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Diğer Haberler

The Walking Dead yapımcısından iddialı açıklama: 'Dönüşü muhteşem olacak'

'Dönüşü muhteşem olacak'

Kolay mı öyle Marvel oyuncusu olmak? Önce bu şartları kabul etmeniz gerek

Kolay mı Marvel oyuncusu olmak? Bu şartları kabul etmelisiniz

Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Müthiş Dadı filminin görülmemiş sahnesi! Gözleriniz dolacak

Görülmemiş sahne! Gözleriniz dolacak

Çukur, Seferin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu yarıştı... 30 Kasım Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

O yapım birinci oldu!

The Queen's Gambit etkisi! Google'da herkes satranç nasıl oynanır sorusunun cevabını arıyor

The Queen's Gambit etkisi! Herkes bu sorunun cevabını arıyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.