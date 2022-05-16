Bel ağrısına ne iyi gelir, evde çözüm yolları nelerdir? Bel ağrısına iyi gelen şeyler, egzersizler

İnflamatuvar bel ağrısında erken tanının önemine dikkat çeken uzmanlar, 40 yaşın altında ve 3 aydan uzun süren bel ağrısı yaşayan kişileri, bir romatoloji uzmanına gitmeleri konusunda uyarıyor. Gelin öncesinde bel ağrısına ne iyi gelir ona bakalım sonrasında bel ağrısı nedenlerine bakalım.

BEL AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Belki ağır bir şeyi kaldırırken yanlış şekilde belinizi büktünüz, veya artrit gibi dejeneratif bir durumla uğraşıyorsunuz. Sebep ne olursa olsun, bel ağrınız olduğunda ağrısından duramazsınız. Yaralandınız veya bacaklarda uyuşma, halsizlik veya karıncalanma hissediyorsanız tabii ki doktora başvurunmalısınız. Ancak rutin ve hafif bel ağrısı için, evde denemek için birkaç basit ipucunu bu makalede bulabilirsiniz.

Hareket etmeye devam edin. Günlük aktivitelerinizi yapmaya devam edin. Yatak yapın, işe gidin, köpeğinizi yürütün. Kendinizi daha iyi hissettiğinizde, yüzme, bisiklete binme ve yürüyüş gibi düzenli aerobik egzersizler sizi ve sırtınızı daha hareketli tutabilir. Sadece aşırıya kaçmayın. Sırtınız ağrıyorken maraton koşmaya gerek yok.

Bel ağrınız düzeldiğinde, sırt ekstansör kasları da dahil olmak üzere belinizi destekleyen kasları çalıştırarak gelecekteki sırt ağrısı ataklarını önlemeye yardımcı olabilirsiniz. Güçlü kalça, pelvik ve karın kaslarına sahip olmak size daha fazla sırt desteği sağlar. Karın egzersizi yapmaktan kaçının, çünkü sırtınıza daha fazla yük bindirebilirler.

Esneyin. Bütün gün oturmayın. Her 20 dakikada bir kalkın ve diğer şekilde gerinin ve esneyin. Çoğumuz işimiz gereği öne eğiliyoruz ancak gün boyunca ayağa kalkmak ve geriye doğru uzanmak önemlidir. Bacaklarınızı da uzatmayı unutmayın. Bazı insanlar yoga gibi düzenli bir germe rutini yaparak sırt ve bel ağrısından kurtulurlar.

Çalışma alanınızı, bilgisayar monitörünüzü görmek veya fareniz için çıkış yoluna ulaşmak için öne çıkmanıza gerek kalmayacak şekilde tasarlayın. Sırtınızı destekleyen ve ayaklarınızı yere sıkıca dikmenizi sağlayan bir masa sandalyesi kullanın.

Duruşunuza dikkat edin. Bel ağrısı sırtınızın kilonuzu desteklemesini zorlaştırır. Ağır nesneleri kaldırırken duruşunuza özellikle dikkat edin. Asla belden bükmeyin. Bunun yerine, dizlerden bükün.

Kilonuzu boyunuz için sağlıklı bir aralıkta tutmak için diyet ve egzersiz yapın. Fazla kilolu olmak omurganıza aşırı yük bindirir.

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BEL AĞRISININ EVDE TEDAVİSİ NASIL OLMALIDIR?

Normal fiziksel aktivitelerinizi birkaç gün durdurun ve belinize buz uygulayın. Doktorlar genellikle ilk 48 ila 72 saat boyunca buz kullanılmasını , daha sonra ısıya geçilmesiniz önerir. Ağrıyı hafifletmek için ağrı kesiciler kullanabilirsiniz. Bazen sırt üstü yatmak daha fazla rahatsızlığa neden olur. Eğer öyleyse, dizleriniz bükülmüş ve bacaklarınız arasında bir yastık ile yanınızda yatmayı deneyin. Sırtınıza rahatça uzanabiliyorsanız, alt sırttaki basıncı azaltmak için uyluklarınızın altına bir yastık veya rulo havlu koyun. Sıcak bir banyo veya masaj genellikle sırttaki sert ve düğümlü kasları gevşetebilir.

Evde 72 saatlik tedaviden sonra ağrı düzelmezse, doktorunuzu aramalısınız.

BEL AĞRISI NEDENLERİ NELERDİR?

Sırttaki kaslar ve bağlar aşırı aktivite nedeniyle gerilebilir veya yırtılabilir. Semptomlar, bel sırtındaki ağrı ve sertliğin yanı sıra kas spazmlarını içerir. Dinlenme ve fizik tedavi bu semptomlar için çaredir.

Arkadaki diskler yaralanmaya eğilimlidir. Bu risk yaşla birlikte artar. Diskin dışı yırtılabilir veya herniasyon yapabilir. Kaymış veya kopmuş bir disk olarak da bilinen fıtıklaşmış bir disk, diski çevreleyen kıkırdak omuriliğe veya sinir köklerine ittiğinde ortaya çıkar. Omurga omurları arasında oturan yastık normal pozisyonunun dışında uzanır.

Kaymış veya kopmuş bir disk olarak da bilinen fıtıklaşmış bir disk, diski çevreleyen kıkırdak omuriliğe veya sinir köklerine ittiğinde ortaya çıkar. Omurga omurları arasında oturan yastık normal pozisyonunun dışında uzanır.

Disk siyatik sinire basarsa, fıtıklaşmış bir diskle siyatik oluşabilir. Siyatik sinir, omurgayı bacaklara bağlar. Sonuç olarak, siyatik bacaklarda ve ayaklarda ağrıya neden olabilir. Bu ağrı genellikle yanma veya iğnelenme hissi oluşturur.

Omurilik darlığı, omurganın daralması ve omurilik ve omurilik sinirleri üzerinde baskı oluşturmasıdır. Spinal stenoz en yaygın olarak omurlar arasındaki disklerin dejenerasyonundan kaynaklanır. Sonuç, sinir köklerinin veya omuriliğin kemikli mahmuzlar veya diskler gibi yumuşak dokular tarafından sıkıştırılmasıdır.

Omurilik sinirleri üzerindeki baskı, aşağıdaki gibi semptomlara neden olur: Uyuşma, kasılma, zayıflık. Bu belirtileri vücudun herhangi bir yerinde hissedebilirsiniz. Spinal stenozu olan birçok insan ayakta dururken veya yürürken semptomlarının kötüleştiğini fark eder.

Bir diğer bel ağrısı nedeni de anormal omurga eğrilikleridir. Skolyoz , kifoz ve lordoz , omurgada anormal eğriliklere neden olan durumlardır. Bunlar genellikle ilk olarak çocukluk veya ergenlik döneminde teşhis edilen konjenital durumlardır. Bel ağrısına neden olan bir dizi başka durum vardır. Bu koşullar şunları içerir: Artrit , eklemlerin iltihaplanmasıdır. Fibromiyalji eklemlerde, kaslarda ve tendonlarda uzun süreli ağrı ve hassasiyettir.

Spondilit , spinal kemikler arasındaki eklemlerin iltihaplanmasıdır. Spondiloz normal spinal yapı ve fonksiyon kaybına neden olabilen dejeneratif bir bozukluktur.

HAMİLELİKTE BEL AĞRISI NEDENLERİ

Hamilelik sırasında, vücudunuz pelvik bölgedeki bağların gevşemesine ve eklemlerin doğum sürecine hazırlanırken daha gevşek olmasına izin veren relaxin adı verilen bir hormon salgılar. Aynı hormon, omurgayı destekleyen bağların gevşemesine, kararsızlığa ve ağrıya neden olabilir. Gebelikte sırt ağrısı tipik olarak pelvisin omurganızla, sakroiliak eklemde buluştuğu yerde olur. Bunun olmasının birçok olası nedeni vardır. İşte olası nedenlerden bazıları: Kilo almak, duruş değişiklikleri, hormon değişimi, kas ayrımı ve stres. Hamile kalmadan önce kronik sırt ağrınız olmadıkça, ağrınız doğum yapmadan önce yavaş yavaş düzelecektir. Egzersiz, sırtınıza ısı ve soğuk uygulamak, duruşunuzu düzeltin, stres nedeniyle ağrı yaşıyorsanız bir uzmandan destek alın ve akupuntur tedavisine başvurabilirsiniz. Bununla birlikte doğru yapıldığında, omurganın kayropraktik manipülasyonu hamilelik sırasında güvenli olabilir, ancak kayropraktik tedavi almadan önce doktorunuza danışın.

BEL AĞRISINI MEKANİK BEL AĞRISIYLA KARIŞTIRMAYIN

Günümüzde inflamatuvar bel ağrısı sıklıkla mekanik bel ağrısıyla karıştırılıyor. İnflamatuvar bel ağrısını mekanik bel ağrısından ayıran önemli farklılıklar bulunmaktadır. İnflamatuvar bel ağrısı ağırlıklı olarak 40 yaşın altındaki kişilerde görülmekte, ağrılar üç aydan uzun sürmekte ve istirahatla geçmemektedir. Bel ağrısının özellikle gecenin ikinci yarısından itibaren hastaları uyandırması ve hastaların sabahları 30 dakikadan uzun süren tutukluk yaşamaları da inflamatuvar bel ağrısı belirtileri arasında yer almaktadır. İnflamatuvar bel ağrısının etkileri zamanla daha da kötüleşebileceğinden uzmanlar erken tanının önemine dikkat çekiyor.1-2 Hastaların hayatını duygusal, fiziksel ve sosyal açılardan olumsuz etkileyen inflamatuvar bel ağrısı uzun dönemli veya kalıcı olabiliyor.

İnflamatuvar bel ağrısı, mekanik bel ağrısının tersine istirahatle artar, egzersiz ve fiziksel aktivite ile azalır.

Mekanik bel ağrısı genellikle “zonklama” veya “acıma” olarak tanımlanmaktadır. Mekanik bel ağrıları hareketle kötüleşirken, istirahat ettikçe düzelmekte ve genellikle zorlanma veya yaralanmalardan kaynaklanmaktadır.

Uzmanlar mekanik ve inflamatuvar bel ağrısı ayrımının mümkün olan en kısa sürede yapılarak doğru tanının konulmasının önemli olduğunu ve hastaların bir romatoloji uzmanına başvurmaları gerektiğini vurguluyor.



