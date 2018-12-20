Bel fıtığına yakalanmamak için neler yapılmalıdır? Bel fıtığını önlemenin yolları...

Günlük yaşamın koşuşturması, yorucu iş saatleri, yüksek teknoloji kullanımı ve hareketsizliğin bir sonucu olarak bel fıtığı vakalarında artış görülüyor. Ancak her yaş grubunda ortaya çıkan bel fıtığını hayatınızda yapacağınız birkaç basit değişiklikle önleyebilirsiniz. Memorial Hizmet ve Bahçelievler Hastaneleri Beyin, Sinir, Omurilik ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Onur Yaman, bel fıtığının nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
AĞIR YÜK KALDIRMAYIN, KONTROLSÜZ HAREKET ETMEYİN
Omurlar arasında yer alan diskin önemli görevleri bulunmaktadır. Disk, belde maruz kalınan yükleri karşılayarak vücudun üst kısmını dik tutar, belin her yöne hareket etmesini sağlamaktadır. Diskin içi daha sulu dışı ise daha sert bir yapıdan oluşmaktadır. Yaşın ilerlemesi ile beraber içte yer alan nucleus pulposus su yapısını kaybederek esnek olması gereken disk mesafe yüksekliğini azalmaktadır. Disk mesafesi maruz kaldığı yükleri taşıyamaz ve diskin dış kısmında ortaya çıkan yırtıkla beraber dışarıya çıkmaya başlamaktadır. Ağır yük kaldırmak, kontrolsüz yapılan bir hareket, trafik kazaları yada yüksekten düşme durumlarında maruz kalınan ani kuvvetler disk yırtılmasına neden olmaktadır.
BEL FITIĞINA YAKALANMAMAK İÇİN FAZLA KİLO VE SİGARADAN UZAK DURUN
Bel fıtığı genelde orta yaş grubu kişilerin rahatsızlığı olmasına rağmen her yaş grubunda ortaya çıkabilmektedir. Aile hikayesinde bel fıtığı olanlarda görülme riskinin daha yüksek olduğu rahatsızlığın risk faktörlerini şöyle sıralayabiliriz;
• Obezite: Omurga esnekliğini sağlayan diskler, fazla kiloların baskısı nedeniyle deforme olarak bel fıtığına neden olmaktadır. Fazla kilolarınızı vererek bel fıtığı riskini en aza indirebilirsiniz.
• Hareketsizlik: Boyun, sırt, bel ve karın kasları vücudun yükünü taşıyan omurganın en önemli yardımcılarıdır. Egzersizden uzak hareketsiz yaşam, yardımcı kasları zayıflatarak tüm yükün omurgaya kalmasına neden olmaktadır. Omurgaya yüklenen aşırı yük ise disklerde fıtıklaşmalarına yol açmaktadır.
• Ağır yük kaldırma: Ağır fiziksel aktivite gerektiren işlerde çalışan ve ağır yük kaldırmak zorunda kalan kişilerin bel bölgesine gelen aşırı yük fıtıklaşmaya neden olmaktadır. Bu nedenle ağır fiziksel aktivite gerektiren işleri kişi mutlaka belini koruyarak yapmalıdır.
• Sigara içme: Sigara kullanımından disk dejenerasyonunu artırmaması için uzak durulmalıdır.
BACAĞINIZDA GÜÇ KAYBINA NEDEN OLABİLİR
Yırtılan diskin dışarı sinir köküne bası yaparak bel ve bacak ağrılarına neden olmaktadır. Hareket ederken ve otururken artan bel ağrıları genellikle istirahat edildiğinde azalmaktadır. Hastalar tarafından keskin ve elektrik çarpması şeklinde tarif edilen bacak ağrıları ise etkilenen sinir köküne göre bacağın değişik seviyelerinde görülebilmektedir. Hastalığın ilerlemesi ile birlikte hastaların bacaklarında uyuşma ve karıncalanma, bacakta kuvvetsizlik ya da fonksiyon kaybı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca omuriliğin son kısmının bası altında kalması hastanın idrar tutamama sorunu yaratmaktadır.
İSTİRAHAT BEL BACAK AĞRILARINIZI GEÇİRMİYORSA...
Bel fıtığı teşhisi konulan hastalara istirahat ve ağrı kesici ilaç kullanımına rağmen şikayetlerinin geçmemesi durumunda fizik tedavi uygulanmaktadır. Yapılan tedavilere rağmen hastanın ağrıları devam ediyorsa, hastanın ileri görüntüleme yöntemi ile tetkik edilmesi gerekir. Hastanın şikayet, muayene ve görüntüleme yöntemleri örtüşüyorsa hastaya cerrahi önerilmektedir. Ameliyatla omurilikten çıkan sinirlere olan mekanik bası giderilerek hastanın yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi sağlanmaktadır.
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