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  4. Belediyeden alkışlanacak davranış! Hayvanlar üşümesin diye yaptılar

Belediyeden alkışlanacak davranış! Hayvanlar üşümesin diye yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 08:01 | Son Güncelleme

Karaman'da, belediye ekipleri ve hayvanseverler tarafından sokak hayvanlarının soğuk havalardan etkilenmemesi için barınaklar yapıldı.

Belediyeden alkışlanacak davranış! Hayvanlar üşümesin diye yaptılar

Ermenek ilçesinde, kış şartları nedeniyle belediye tarafından kediler için kentin farklı noktalarına kedi evleri ve beslenme istasyonları; köpekler için ise geçici olarak barınak yapıldı. Mahalle aralarına yapılan kedi evlerine hayvanseverler, yiyecek ve su bırakabiliyor.

'HAYVAN BARINAKLARINI KALICI HALE GETİRECEĞİZ'

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, geçici olarak yapılan barınağı ilerleyen dönemlerde başka bir noktaya kalıcı olarak yapmayı planladıklarını söyledi. Kedi evleri ve beslenme istasyonlarının ise hayvanseverlerden gelecek talepler doğrultusunda onların istedikleri yerlere yapabileceklerini ifade eden Zorlu, ''Kediler için özel beslenme istasyonları ve kedi evleri oluşturduk. Bunları sürekli kılabilmek için bu bölgede olduğu gibi hayvanseverlerin istekleri doğrultusunda gösterdikleri yerlere yerleştiriyoruz. Zabıta ekipleri tarafından günlük yemleri veriliyor. Bunun haricinde köpek barınağımız var. Yemek fabrikalarındaki artıklarla onları koordine edip günlük düzenli bir şekilde hem aşılarını yapıyoruz, hem de karınlarını doyuyoruz' diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karaman belediye Hayvan barınak

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