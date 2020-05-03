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Belgesele konu olan Yaren leylekten sevindiren haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 09:44 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki leylek köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile hikayesi ödüllü belgesele konu olan Yaren leylek 3 yavru dünyaya getirdi. Karacabey Belediyesinin açtığı http://www.yarenleylek.com internet sitesinden de Yaren leyleğin görüntüsü anlık takip edilebiliyor.

Uluabat Gölü’nün kıyısında bir yarımadanın üzerinde kurulan ve “Leylek Köyü” olarak bilinen Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi’nin maskotu Yaren adlı leylek, bu yıl ilk kez eşiyle aynı anda gelip 5 Mart’ta göl manzaralı yuvasına yerleşti. 1 aylık kuluçka süresinin ardından Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı. O anlar ise Karacabey Belediyesi tarafından konulan kamera ile canlı olarak izlendi. Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla milyonların gönlünü fetheden Yaren leylek eşiyle birlikte yuvada yavru telaşında iken, özellikle büyükşehirlerde artık leylek göremeyenlerin ilgiyle takip ettiği yayını izleyenler dün yavru leyleklerin yumurtadan çıkmasına şahit oldular.

Eskikaraağaç köyünde Adem Yılmaz ile birlikte yaşayan Yaren leylek. 5 Mart’ta ilk kez eşiyle birlikte gelmişti. Dostluğun 9. yılında Yılmaz, büyük bir heyecanla beklediği Yaren leyleği kayığında elleriyle beslemişti. Ancak Mart ayının sonunda 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği için sokağa çıkamayan Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin arasına korona virüs girmişti. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın bizzat büyük önem verdiği Yaren leylek ile Adem Yılmaz’ın dostluğu Yunanistan’da gölge oyunu olmuş, Avusturya ve Almanya’da ders kitaplarına girmiş, son olarak Prag Film Ödülleri’nde en iyi belgesel ödülü almıştı.

Yaren leylekle dostluklarını dünyanın bildiği Adem Yılmaz, "Geçen yıl 4 yavrusu olmuştu. Bu yıl 3 yavrusu oldu. Yavrusu yeni olduğu zaman benim kayığıma da gelmiyor. 1 hafta uğramaz, yavruları ile ilgilenir, sonra gelir. Geçen yıl da aynısı olmuştu. Şimdi yavrularını eşi ile birlikte büyütüyorlar. Sıra ile yavrularının üstünde yatıyorlar. Biri gidip yiyecek getiriyor, diğeri yavruların başında bekliyor. Biraz daha büyüdükten sonra yem aramaya çıkarlar" dedi.

(İHA)

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