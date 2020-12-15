Belhanda ve Emre Akbaba arasında frikik gerilimi!

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği mücadelede ilginç bir an yaşandı.

Karşılaşmanı 69. dakikasında ceza alanı yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Younes Belhanda ve Emre Akbaba topun başına geldi. Emre Akbaba topu düzeltirken, Belhanda araya girerek meşin yuvarlağı elinden aldı. Emre Akbaba küçük bir tepki gösterse de, Belhanda topu vermeye yanaşmadı ve o noktaya gelen Etebo, iki oyuncuya sarılarak olayı yatıştırmaya çalıştı.

Frikiği kullanan Younes Belhanda, topu üstten auta gönderdi.

FATİH TERİM TEPKİ GÖSTERDİ!

Kullanılan serbest vuruştan sonra bir hayli sinirlenen Fatih Terim, parmağını sallayarak oluşan duruma tepki gösterdi.

