SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Belhanda ve Emre Akbaba arasında frikik gerilimi!

Belhanda ve Emre Akbaba arasında frikik gerilimi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.12.2020 23:02 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği maçında Belhanda ile Emre Akbaba arasında frikiği kullanma gerginliği yaşandı.

Belhanda ve Emre Akbaba arasında frikik gerilimi!

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği mücadelede ilginç bir an yaşandı.

Karşılaşmanı 69. dakikasında ceza alanı yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Younes Belhanda ve Emre Akbaba topun başına geldi. Emre Akbaba topu düzeltirken, Belhanda araya girerek meşin yuvarlağı elinden aldı. Emre Akbaba küçük bir tepki gösterse de, Belhanda topu vermeye yanaşmadı ve o noktaya gelen Etebo, iki oyuncuya sarılarak olayı yatıştırmaya çalıştı.

Frikiği kullanan Younes Belhanda, topu üstten auta gönderdi.

FATİH TERİM TEPKİ GÖSTERDİ!

Kullanılan serbest vuruştan sonra bir hayli sinirlenen Fatih Terim, parmağını sallayarak oluşan duruma tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine süper 10 numara!Galatasaray'da Belhanda'nın yerine süper 10 numara!
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu
Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!
Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!
Banyoda çıplak poz verdi
Banyoda çıplak poz verdi
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…
Galatasaray, kupa'da istediğini aldı!
Galatasaray, kupa'da istediğini aldı!
Emre Belözoğlu canlı yayında açıkladı!
Emre Belözoğlu canlı yayında açıkladı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'da!
Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'da!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş!
Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş!
'20 milyon Euro'yu Vedat'a vermezdim'
'20 milyon Euro'yu Vedat'a vermezdim'
Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."
Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Bartuğ Elmaz’ın şanssızlığı
Oyuna girmesine süre yetmedi
Belhanda ve Emre Akbaba arasında frikik gerilimi!
Belhanda ve Emre Akbaba arasında gerginlik!
ÖZET | Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği: 1-0
Galatasaray, kupa'da istediğini aldı!
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Jesper Lindström!
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine süper 10 numara!
Galatasaray'a Henry Onyekuru transferinde kötü haber!
Onyekuru transferinde bomba gelişme!
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.