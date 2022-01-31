Bella Hadid: Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum

Bella Hadid, moda markası Victoria's Secret'ın VS Voices adlı podcast programında Amanda de Cadenet'in sorularını yanıtladı. Kendisiyle aynı mesleği yapan Gigi ve Anwar'ın kardeşi Bella Hadid çocukken yaşadığı sıkıntıları anlattı ve ailenin utanç kaynağı gibi hissettiğini, o dönem düşüncelerine önem verilmediğini söyledi.

Hadid zamanla başkalarını memnun etmeye odaklanan birine dönüştüğünü, cinsel, fiziksel veya duygusal sınırlar koymayı bıraktığını söyledi.

25 yaşındaki model "İlişkilerde ya da ailede sürekli düşüncelerimin kendilerininkinden daha az önemli olduğunu söyleyen erkeklerin çevresinde büyüdüm" dedi.



Çocukken yaşadıklarının büyüdüğünde de kendisini ciddi biçimde etkilediğini söyleyen Hadid, "Ya susup ağlayacaktım ya da tepki gösterip gidecektim" diye konuştu.

Hadid kendisini istismar eden kişilere sürekli olarak geri döndüğünü ve bir noktadan sonra sahip olduğu tüm enerjiyi işine verir hale geldiğini söyledi.

Günde 14 saate yakın çalıştığını söyleyen model, iş dışında vaktinin kalmaması nedeniyle doğum günü, düğün gibi birçok kutlamayı kaçırdığını ifade etti.

Geçen yıl sarsıcı bir düşüş yaşadıktan sonra hayatından değişiklik yapmaya karar verdiğini söyleyen Hadid, sosyal medyadan uzak durup meditasyon yaparak kendisini topladığını belirtti. Model uyguladığı yöntemler klişe olsa da işe yaradığını dile getirdi.



