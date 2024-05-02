Enver Aysever açtı ağzını yumdu gözünü: "Solcu düşmanı, çantacı, yalaka..." Şaban Sevinç'i mi hedef aldı?

Gazeteci Enver Aysever'in sosyal medya hesabından gazeteci Şaban Sevinç'e yönelik olarak olduğu iddia edilen açıklamalar gündem yarattı. "Mal varlığını açıklamayan şerefsizdir! Halkın parası nerede?" diye soran Aysever, söz konusu paylaşımında çok sert ifadeler kullandı.

ŞABAN SEVİNÇ'İ Mİ HEDEF ALDI?

Aysever'in "Solcu düşmanı, çantacı, yalaka" diye hedef aldığı ismin ise gazeteci Şaban Sevinç olduğu iddia edildi.

Aysever'in "Sevinç'ten bahsediyor" yorumlarını da paylaştığı görüldü.

Aysever'in paylaşımı şöyle;

"Solcu düşmanı, çantacı, yalaka seni…

Mal varlığını açıklamayan şerefsizdir!

Halkın parası nerede?

Ece Zereycan’a kurduğun tuzakları açlıkla!

Adi herif hadi mahkemeye gidelim, pişmaniye ile yediğin haltları da anlat!

Faşist herif!

Kemal Kılıçdaroğlu ve Aslı Baykal’ın elinde tüm yolsuzlukların!

Seni hırsızlık yaptın diye kovdular."









