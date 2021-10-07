Bella Hadid samanlıkta cüretkar pozlar verdi

Filistin asıllı Amerikan model Bella Hadid hem işleriyle hem paylaşımları hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Hadid son olarak işi için samanlığa girdi.

Samanlıkta kırmızı hırkası ve iç çamaşırıyla cüretkar pozlar veren ünlü model bu anları takipçileriyle de paylaştı. Sütyensiz hırka modasını yansıtan Bella Hadid'in pozlarına hayranlarından beğeni yağdı.

Bella Hadid geçtiğimiz günlerde moda dünyasına ilk adım attığı zamanlarda yaşadıklarını anlatarak dikkat çekmişti.

Annesi Hollandalı, babası Filistinli olan 24 yaşındaki Bella Hadid, modellik kariyerinin ilk dönemlerinde bir seks robotu gibi görünmek için kendisini büyük bir baskı altında hissettiğini ifade ettiği açıklamasıyla gündeme gelmişti.

17 yaşından bu yana model olarak kariyer yapan Hadid, gece gezmelerini ya da partileri sevmediği halde kendisinden beklenenin bu olduğunu düşünerek her gece dışarı çıktığını da itiraf etmişti.



