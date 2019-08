Bella Thorne yönetmenliğe soyundu

Disney’in çocuk yıldızı Bella Thorne, yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. 21 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne, 2013'te Disney kanalındaki çocuk yıldız kariyerinden emekli olduğundan bir kıyafet koleksiyonu, bir güzellik markası ve bir kitap çıkarttı. Genç yıldız şimdi de Pornhub için çektiği ilk kısa filmi "Him & Her" ile porno film endüstrisine giriyor.

Paper'da yer alan habere göre; Thorne, ilk müstehcen filmini, Pornhub'ın "beklenmedik konuk yönetmenlerin erotik film prodüksiyonunu çeşitlendirmek ve daha fazla sayıda izleyiciyi göz önünde bulundurarak daha çeşitli içerikler oluşturmaya yardımcı olmak üzere" hayata geçirdiği Vizyoner Yönetmenler Serisi'nin bir parçası olarak yönetti. Thorne'un kısa filmi "Him& Her", kız arkadaşının telefonunda sürpriz bir mesaja rastlayan 20'li yaşlarında sinirli bir gencin üzerinden ilerliyor. Sabah rutinlerini bozan beklenmedik mesaj, çift arasındaki her şeyi kontrolden çıkmış bir cinsel yakınlaşmaya dönüştürüyor. Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu Thorne üstleniyor.