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Bella Thorne yönetmenliğe soyundu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 15.08.2019 12:59 | Son Güncelleme

Her yaptığı olay olan aykırı isim Bella Thorne yönetmenliğe soyundu.

Bella Thorne yönetmenliğe soyundu

Disney’in çocuk yıldızı Bella Thorne, yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. 21 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne, 2013'te Disney kanalındaki çocuk yıldız kariyerinden emekli olduğundan bir kıyafet koleksiyonu, bir güzellik markası ve bir kitap çıkarttı. Genç yıldız şimdi de Pornhub için çektiği ilk kısa filmi "Him & Her" ile porno film endüstrisine giriyor.

Paper'da yer alan habere göre; Thorne, ilk müstehcen filmini, Pornhub'ın "beklenmedik konuk yönetmenlerin erotik film prodüksiyonunu çeşitlendirmek ve daha fazla sayıda izleyiciyi göz önünde bulundurarak daha çeşitli içerikler oluşturmaya yardımcı olmak üzere" hayata geçirdiği Vizyoner Yönetmenler Serisi'nin bir parçası olarak yönetti. Thorne'un kısa filmi "Him& Her", kız arkadaşının telefonunda sürpriz bir mesaja rastlayan 20'li yaşlarında sinirli bir gencin üzerinden ilerliyor. Sabah rutinlerini bozan beklenmedik mesaj, çift arasındaki her şeyi kontrolden çıkmış bir cinsel yakınlaşmaya dönüştürüyor. Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu Thorne üstleniyor.

Projeyle ilgili Pornhub YouTube sayfasındaki bir kamera arkası videosunda konuşan Thorne, aslında Noel temalı bir korku filmi yapmayı düşündüğünü, ancak bunun yerine güzel, eterik bir film yaptığını söyledi. Thorne; "Bu filmi yapmam için bana ilham veren şey, bir kadın ve erkek arasındaki bu ilişki ile baskınlık için verilen bu mücadele ve onun cinsel senaryo dışında da genel dünyamızda bizimle ne kadar ilgili olduğuydu." dedi. Vizyonunun “baskın ve itaatkar arasında geçiş yapabilen” iki dinamik karakter yaratmayı içerdiğini ve Pornhub'un fikrini çok desteklediğini açıkladı.

"Him & Her" Eylül ayında Almanya'daki Oldenburg Film Festivali'nde prömiyerini yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne disney Him & Her

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