Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca isyan etti! ''Ha gayret benim yalnız memleketim''

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir karakterine hayat veren aynı zamanda da dizinin yapımcılığını üstlenen Oktay Kaynarca, deprem felaketiyle ilgili yaşananlara sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti. Ünlü oyuncu sosyal medya profilini siyah fon ile kararttı ve üzüntüsünü takipçileri ile paylaştı.

Kurtlar Vadisi, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve son olarak da Ben Bu Cihana Sığmazam yapımlarında rol alan ve büyük bir hayran kitlesine sahip Oktay Kaynarca, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından yaşananlara isyan etti. Kaynarca üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi...

''HA GAYRET BENİM YALNIZ MEMLEKETİM''

Ünlü aktör ''Bir memleket bu kadar mı sınanır? Bir halk bu kadar mı zorlanır? Bir halk bu kadar mı yalnız kalır? Bir halk bu kadar mı çaresizlikle baş başa kalır? Bir coğrafya bu kadar mı bedel ödetir bir millete? Biz yorulduk ama tükenmedik tükenmeye bile vaktimiz yok. Ha gayret benim yalnız memleketim, ha gayret benim güzel yüreklerinden öptüklerim... Bunu da aşacağız, yine kuracağız yıkılan dökülen herşeyi, yine boy boy çocuklarımız büyüyecek bu topraklarda alnı açık başı dik...'' mesajını yayınladı.



