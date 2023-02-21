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"Ben hayatımda bu kadar sarsılmadım" demişti! Adıyaman'da olan Mahsun Kırmızıgül: Batıda akrabası olanlar...

21.02.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli olarak iki büyük deprem sonrası soluğu Adıyaman'da alan şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül "Ben hayatımda bu kadar sarsılmadım" demişti. Ünlü isim son paylaşımlarıyla da gündem oldu.

"Ben hayatımda bu kadar sarsılmadım" demişti! Adıyaman'da olan Mahsun Kırmızıgül: Batıda akrabası olanlar...

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük hasarlara ve can kayıplarına neden oldu. Depremin ilk günlerinden beri Adıyaman'da olan Mahsun Kırmızıgül geçtiğimiz günlerde "Ben hayatımda bu kadar sarsılmadım" demişti.

Adıyaman'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Kırmızıgül'den yeni paylaşım geldi.

"İnsanların sokaklarda kalmadığını görünceye kadar deprem bölgesinde kalacağım" diyen şarkıcı paylaşımında şunları söyledi:

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"Depremin gerçeği şu; batıda akrabası olanlar, durumu iyi olanlar deprem bölgesinden acılarla birlikte gittiler. Geride yoksul ve evlerini bekleyen insanlar, tedirgin ve korkularıyla baş başa kaldılar. Lütfen desteğinizi çekmeyin. Buradaki insanların size ihtiyaçları var."

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Mahsun Kırmızıgül Oyuncu

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