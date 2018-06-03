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Benedict Cumberbatch gerçek hayatta da kahraman

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.06.2018 10:31 | Son Güncelleme

İngiliz aktör Benedict Cumberbatch'in 4 kişinin saldırısına uğrayan bir kuryeyi kurtardığı ortaya çıktı

Benedict Cumberbatch gerçek hayatta da kahraman

Ünlü dedektiflik dizisi Sherlock'un sevilen yıldızı İngiliz aktör Benedict Cumberbatch'in 4 kişinin saldırısına uğrayan bir kuryeyi kurtardığı ortaya çıktı.

benedict-cumberbatch

Haberi İngiltere'de yayınlanan The Sun gazetesi ortaya çıkardı. Habere göre eşiyle birlikte bir takside seyahat eden Benedict Cumberbatch, bir kuryenin 4 kişinin saldırısına uğradığını gördü.

benedict-cumberbatch

Hemen araçtan inerek olay yerine giden Cumberbatch, saldırganlardan birini yakaladı. Taksi şöförünün de bir başka saldırganı yakaladığı belirtildi.

benedict-cumberbatch

Gazeteye konuşan şöför "Benedict Cumberbatch olaya müdahale etmeseydi kurye ciddi şekilde yaralanacaktı" dedi.

benedict-cumberbatch

İngiliz oyuncunun büyük bir cesaret gösterdiğini belirtti. Olayı ne zaman yaşandığı hakkında bilgi verilmedi.

benedict-cumberbatch

Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes ve Doktor Strange gibi karakterleri canlandırmıştı.

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Benedict Cumberbatch kahraman sherlock holmes

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