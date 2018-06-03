Benedict Cumberbatch gerçek hayatta da kahraman

Ünlü dedektiflik dizisi Sherlock'un sevilen yıldızı İngiliz aktör Benedict Cumberbatch'in 4 kişinin saldırısına uğrayan bir kuryeyi kurtardığı ortaya çıktı.

Haberi İngiltere'de yayınlanan The Sun gazetesi ortaya çıkardı. Habere göre eşiyle birlikte bir takside seyahat eden Benedict Cumberbatch, bir kuryenin 4 kişinin saldırısına uğradığını gördü.

Hemen araçtan inerek olay yerine giden Cumberbatch, saldırganlardan birini yakaladı. Taksi şöförünün de bir başka saldırganı yakaladığı belirtildi.

Gazeteye konuşan şöför "Benedict Cumberbatch olaya müdahale etmeseydi kurye ciddi şekilde yaralanacaktı" dedi.

İngiliz oyuncunun büyük bir cesaret gösterdiğini belirtti. Olayı ne zaman yaşandığı hakkında bilgi verilmedi.

Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes ve Doktor Strange gibi karakterleri canlandırmıştı.

