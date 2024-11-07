'Beni burada asın' Narin Güran davasında söz anne Yüksel Güran'da: 'Yemin ederim, gözüm kör olsun...'

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi. Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede yargılama başladı.

"YEMİN EDERİM, GÖZÜM KÖR OLSUN..."

Anne Yüksel Güran şunları ifade etti:

"Olay günü sabah 5’te kalktım. Bahçeye gidip bamya topladım. Çok sevinçliydim. 2-3 oğlum gurbetten gelmişti. O gün çok sevinçliydim. Son soframız güzel oldu. Sonra bize zehir ettiler. Muzaffer ile Arif Batman’a gidecekti. Evden çıktılar.

Narin bana, ‘Kur’an kursuna gideceğim’ dedi. Ben ona gitme dedim. Kursa gitti. Yemin ederim, gözüm kör olsun bir daha Narin’i görmedim.

Enes’in telefonu çaldı. Sonra kalktı arkadaşıyla konuştu. Enes odadan çıktı. Sonra ne zaman dışarı çıktı bilmiyorum. Sürekli bana karakolda saat kaçtı diye sordular.

Bana Salim’i hiç gördün mü diye sordular. Önce görmedim dedim. Sonra gördüğümü hatırladım.Olay günü Nevzat’ın karısı da benimle geldi. Beni teselli etti. ‘Yüksel korkma’ dedi."

Mahkeme Başkanı: Narin’in telefonu var mı?

Anne Güran: Yok.

Mahkeme Başkanı: Biz de soracağız saati.

Anne Güran: Bilmiyorum, bakmadım.

Mahkeme Başkanı: Nevzat’ı gördünüz mü?

Anne: Hayır

Mahkeme Başkanı: Televizyonlara verdiğiniz röportajlarda kim öldürdüyse getirsin koysun diyorsunuz.

Anne Güran: Hayır, öyle bir şey demedim.

Mahkeme Başkanı: Salim mi öldürdü Narin’i?

Anne: Sanmıyorum.

Mahkeme Başkanı: Nevzat öldürmüş olabilir mi?

Anne: Her şey ortada.

Mahkeme Başkanı: Oğlun Enes öldürmüş olabilir mi?

Anne: Hayır?

Mahkeme Başkanı: Salim ile ilişkin var mı?

Anne: Kesinlikle yeminle yoktur.

Mahkeme Başkanı: Sen ahıra girdiğinde oğlunu başka bir kızla gördün mü? Başka biriyle ilişkisini gördün mü veya bi köpekle?

Anne: Kesinlikle hayır görmedim.

Mahkeme Başkanı: Salim ile husumet var mı?

Anne: Hayır.

Mahkeme Başkanı: Nevzat neden öyle konuşuyor?

Anne: İftira atıyor. Allah'tan korkmuyor. Salim tavuk mu öldürüyor 2 dakika da öldürsün.

Mahkeme Başkanı: Ben de onu merak ediyorum.

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