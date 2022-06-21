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  4. Benzin dökerek evi ve annesini yakmıştı! Cani evlat hakkında karar belli oldu

Benzin dökerek evi ve annesini yakmıştı! Cani evlat hakkında karar belli oldu

21.06.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de eşinden boşanan 43 yaşındaki Ünal D., annesinin de içinde bulunduğu evi benzin dökerek ateşe verdi. Polis ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Benzin dökerek evi ve annesini yakmıştı! Cani evlat hakkında karar belli oldu

İddialara göre, Talatpaşa Mahallesi'nde kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 43 yaşındaki Ünal D., yanında getirdiği bir bidon benzini 60 yaşındaki annesi Saliha Birincibubar'ın da içinde bulunduğu eve döktü. Korku dolu anların yaşandığı olayda şahıs ardından evi ateşe verdi. Annesini alevlerin arasında bırakan şüpheli, kaçarak kayıplara karıştı. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin içine girdiğinde yaşlı kadının ağır şekilde yaralandığını belirledi. Evden çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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TUTUKLANDI

Yaşanan kan donduran olayın ardından kayıplara karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ardından Selimiye Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY SONRASI KORKUNÇ SÖZLER

Şüphelinin benzin döküp evi yaktıktan sonra, evden ayakkabısız bir şekilde çıkıp mahalle sakinlerine "Annemi de evi de yaktım, hadi gidin de kurtarın" dediği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Edirne
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