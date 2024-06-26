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    4. Benzinlikte akrabasını zorla öptüğünü söylediği adamın burnunu samuray kılıcıyla kesti! "Burnundan büyük bir deri parçası kopmuştu"

    Benzinlikte akrabasını zorla öptüğünü söylediği adamın burnunu samuray kılıcıyla kesti! "Burnundan büyük bir deri parçası kopmuştu"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.06.2024 11:30
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    36 yaşındaki Peter Michael Anthony Tighe, Amerika Birleşik Devletleri'nin Karolina eyaletinin Myrtle Beach bölgesinde şiddetli ve ağır nitelikteki saldırı ve darp nedeniyle tutuklandı. Tighe benzinlikte akrabasını zorla öptüğünü söylediği bir adamın burnunu samuray kılıcıyla kesti. Tighe'in ailesi adamın her zaman yanında birbirinden değişik kesici aletler yaşadığını söyledi.

    Benzinlikte akrabasını zorla öptüğünü söylediği adamın burnunu samuray kılıcıyla kesti! "Burnundan büyük bir deri parçası kopmuştu"

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Karolina eyaletinin Myrtle Beach bölgesindeki 36 yaşındaki Peter Michael Anthony Tighe akrabasını öptüğünü iddia ettiği bir adam saldırdı. Kurbanın sinirle üzerine doğru giden Tighe, samuray kılıcını etrafında sallamaya başladı.

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    Olay yerine gelen polis ekipleri raporunda, "Kurbanın burnundan büyük bir deri parçası kopmuştu ve asılıydı. Sol gözünün üstünde de bir kesik olmuştu. Tedavi için yerel bir hastaneye götürüldü" ifadeleri yer aldı.

    Horry County kayıtlarına göre, Tighe daha önce üçüncü derece saldırı, darp ve darp; kişisel mala veya değere zarar verme ve izinsiz girme suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

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